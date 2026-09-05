Por instrucciones de la alcaldesa Azucena Cisneros, el Gobierno de Ecatepec recuperó el Parque Prizo 1 y entregó mil 560 aparatos auditivos a niñas, niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad.

Las actividades se realizaron este 5 de septiembre de 2026 y forman parte de distintas estrategias del gobierno municipal enfocadas en recuperar espacios públicos y atender necesidades de la población.

Azucena Cisneros recupera espacios públicos y entrega apoyos auditivos. (cortesía )

Azucena Cisneros entrega Parque Prizo 1 a familias de Ecatepec

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros inauguró el Parque Prizo 1, un espacio público que fue intervenido por el Gobierno de Ecatepec para ponerlo nuevamente a disposición de los habitantes de la zona.

La alcaldesa de Ecatepec, señaló que la actual administración ha recuperado aproximadamente 50 espacios públicos, tanto municipales como de las comunidades, que, de acuerdo con el gobierno local, fueron usufructuados y utilizados como negocio por organizaciones.

Se equivocan aquellos que creen que se puede venir a montarse sobre la base de la infamia y la difamación, lo único que yo tengo como camino es la honra, la honestidad plena y el gran amor que le tengo a Ecatepec. Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec

Azucena Cisneros recupera espacios públicos y entrega apoyos auditivos. (cortesía )

La alcaldesa de Ecatepec, recordó que el Parque Prizo 1 permaneció durante años afectado por la delincuencia y el pandillerismo.

A pesar de ser un espacio público, fue un territorio que, por supuesto, se secuestró por años y años y años, por la delincuencia, por el pandillerismo que, por supuesto, lo que menos importaba era si había algunos jóvenes o niños, que (…) jugaban en ese famoso frontón. Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros explicó que antes de la intervención se realizó un levantamiento antropológico social para conocer la percepción de los habitantes sobre las condiciones del lugar.

Ninguno de los espacios que se construyeron fue por ocurrencia. Fue el resultado de una consulta con los vecinos de esta comunidad. Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec

La intervención comprendió una superficie superior a 9 mil metros cuadrados, con la rehabilitación de la cancha de fútbol y la construcción de una multicancha con dos multiporterías.

También se instaló un área para practicar skate con mobiliario especializado y ciclopista, una trotapista, un parque canino y un área infantil con juegos, entre ellos un columpio y un sube y baja para pequeños con sillas de ruedas.

Además, fue rehabilitada la Casa del Adulto Mayor y se colocó una velaría para actividades de convivencia y recreación.

Azucena Cisneros recupera espacios públicos y entrega apoyos auditivos. (cortesía )

Por su parte, el director de Servicios Públicos, Carlos Cruz, informó que la intervención integral se realizó durante aproximadamente 60 días y contempló la instalación de 161 luminarias y 67 postes.

Protección Civil realizó 80 podas sanitarias y retiró un panal de abejas, mientras que la Dirección de Medio Ambiente sembró mil 480 plantas ornamentales y polinizadoras, además de 80 árboles.

Mientras que la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros anunció que en el parque se aplicará el programa Cambia de Cancha y se construirá una Casa del Adolescente, además de instalar un ring de boxeo.

Azucena Cisneros recupera espacios públicos y entrega apoyos auditivos. (cortesía )

Gobierno de Ecatepec entrega mil 560 aparatos auditivos

En otra actividad, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros entregó mil 560 aparatos auditivos mediante el programa “Ecatepec te escucha. Sonidos que cambian vidas”, con el objetivo de que las personas beneficiarias puedan escuchar por primera vez o con mayor claridad.

El evento se realizó en la explanada de la presidencia municipal y contó con la presencia del actor Raúl Araiza como padrino de honor.

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros destacó que la entrega superó la meta inicial de mil 200 aparatos, debido a que se recibieron más solicitudes.

No es (solo) un aparato en sí mismo, es la posibilidad de llevar una vida completamente funcional, normalizarla, que los niños puedan ir a la escuela, que los padres puedan también trabajar, hacer sus actividades. Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec

En su intervención, la titular del DIF Ecatepec, Edith Muñoz Jurado, explicó que el programa busca que las personas puedan escuchar, participar, aprender y convivir plenamente.

Este programa nace con un propósito muy claro: que ninguna persona se quede atrás, que todas y todos puedan escuchar, participar, aprender, convivir y disfrutar plenamente cada momento de su vida. Edith Muñoz Jurado, titular del DIF Ecatepec

La titular del DIF Ecatepec también destacó el impacto de los auxiliares auditivos para las personas beneficiarias y sus familias.

Detrás de cada aparato auditivo hay una historia, una necesidad y sobre todo una nueva oportunidad. Hoy celebramos la posibilidad de que nuestras beneficiarias y beneficiarios puedan escuchar con mayor claridad las voces de sus seres queridos, disfrutar los sonidos de su entorno y participar con mayor confianza en su vida familiar, escolar y comunitaria. Edith Muñoz Jurado, titular del DIF Ecatepec

Entre las personas que recibieron aparatos auditivos se encuentran Jesús Julián Trejo Gutiérrez, de 6 años; Edgar Josué Cruz Santana, de 16 años; Macaria Sánchez Ramírez, de 87 años, y María Ester Córdoba Juárez, de 85 años.

Azucena Cisneros recupera espacios públicos y entrega apoyos auditivos. (cortesía )

El Gobierno de Ecatepec informó que el próximo año se abrirá una nueva convocatoria para el programa “Ecatepec te escucha. Sonidos que cambian vidas”, con el propósito de continuar atendiendo a personas con dificultades auditivas.