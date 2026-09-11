La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, afirmó que las mujeres del municipio no están solas y destacó las acciones de prevención y atención frente a la violencia familiar mediante la Cruzada Violeta 360.

Durante un recorrido por viviendas de la colonia Ejidos de Santa María Tulpetlac (El Charco), la alcaldesa dialogó con vecinas sobre la estrategia y entregó materiales informativos relacionados con la prevención de la violencia.

Al recorrer la calle Nayarit, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros señaló que el gobierno municipal mantiene personal en territorio para acercar información y atención a las familias.

Cruzada Violeta 360 de Ecatepec visita más de 40 mil 500 viviendas. (cortesía)

Que sepan todas las mujeres de este municipio que no están solas, que hoy como nunca estamos acompañando todos los procesos a favor de superar cualquier tipo de violencia. Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros también entregó folletos sobre la Cruzada Violeta 360 y el Violentómetro, además de invitar a las habitantes a descargar la aplicación Red Violeta, mediante la cual pueden solicitar apoyo jurídico, psicológico o una patrulla en caso de emergencia.

Cruzada Violeta 360 suma 40 mil 500 viviendas visitadas

A un mes del inicio de esta estrategia integral de contención del delito de violencia familiar, el gobierno municipal informó que se han tocado más de 40 mil 500 puertas en 18 colonias prioritarias. De acuerdo con las cifras presentadas, las acciones han permitido brindar 4 mil 500 atenciones a mujeres y canalizar 800 denuncias relacionadas con distintos temas.

Durante una conferencia mañanera, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros destacó que la estrategia de seguridad también implica mantener presencia directa en las comunidades y acercar los servicios a la población.

Por su parte, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (IMMIG) Claudia Castello Rebollar, explicó que el toque de puertas busca concientizar a las y los habitantes de Ecatepec sobre que la violencia contra las mujeres y las familias constituye un delito, además de promover la denuncia y el acceso a acompañamiento.

Cruzada Violeta 360 de Ecatepec visita más de 40 mil 500 viviendas. (cortesía)

Los materiales distribuidos mediante la Cruzada Violeta 360 contienen información sobre las sanciones que pueden enfrentar quienes cometan violencia familiar, así como números de contacto para recibir apoyo. La campaña también contempla espectaculares, pinta de bardas y difusión en redes sociales.

El gobierno municipal de Ecatepec tiene como meta ampliar el alcance de la estrategia y visitar 150 mil viviendas para noviembre, como parte de las acciones para prevenir y atender la violencia familiar en Ecatepec.