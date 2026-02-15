La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss rehabilitó integralmente la calle Amatepec, ubicada en las colonias Almárcigo Norte y Sur, una vialidad que permaneció cerca de 35 años sin intervención y presentaba severo deterioro.

Con una inversión de 10 millones de pesos, el gobierno de Ecatepec transformó esta vía estratégica, mejorando la movilidad, la seguridad y la calidad de vida de cientos de familias.

La alcaldesa señaló que gobernar implica servir únicamente al interés del pueblo y atender las causas históricas del rezago urbano que durante años afectaron al municipio.

Cuando hay un interés distinto, cuando se combina el interés por el dinero, por los negocios, ya se arruinó la cosa. Eso es lo que ha pasado en este gran municipio. Nunca Ecatepec debió estar así y nosotros tenemos la gran responsabilidad de superar el rezago y trabajar por todo aquello que no hicieron los pasados. Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec

Azucena Cisneros rehabilita calle Amatepec como parte del plan de justicia territorial en Ecatepec

La obra fue ejecutada con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMUN) y contempla 556 metros lineales y 4 mil 345 metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico MR42.

Además, se construyeron banquetas y guarniciones, se instalaron reductores de velocidad y balizamiento, y se realizaron trabajos en tomas domiciliarias, descargas sanitarias, renivelación de pozos y colocación de brocales.

Azucena Cisneros destacó que actualmente el municipio cuenta con 250 máquinas propias, lo que permite acelerar obras con recursos federales y municipales, así como fortalecer acciones de limpieza y prevención de riesgos.

Hoy tenemos 250 máquinas que nunca en la historia de Ecatepec se habían comprado. Son nuestras, son del pueblo de Ecatepec y se quedan. Tenemos con qué hacer las cosas; vamos a avanzar mucho, porque merecemos vivir bien y vivir en paz. ¡Yo amo Ecatepec! Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec

Azucena Cisneros invierte 10 mdp y transforma la calle Amatepec en Ecatepec (Cortesía)

Por su parte, el director de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, explicó que la rehabilitación forma parte de un plan integral de movilidad y justicia territorial, que prioriza las zonas históricamente olvidadas.

Detalló que el esquema de trabajo atiende primero a las periferias y posteriormente al centro, dando prioridad al peatón y al transporte público para mejorar la conectividad urbana.

La intervención se complementa con limpieza permanente de barrancas, construcción de una presa de gavión para reducir riesgos por aguas pluviales, así como mejoras en iluminación, drenaje y suministro de agua.

El gobierno municipal reiteró que este 2026 se desarrollará un programa intensivo de obras públicas para consolidar el cambio urbano con bienestar, dignidad y mejores condiciones para las y los habitantes de Ecatepec.