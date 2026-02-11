La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró el primer Centro LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación), con el objetivo de beneficiar a 18 mil mujeres de la colonia La Presa, en la Sierra de Guadalupe.

Durante el evento, la alcaldesa estuvo acompañada por Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres del gobierno de México, donde aseguró que este centro marca un punto de partida para fortalecer la participación social y cultural de las mujeres, niñas y jóvenes.

“Aquí estamos, de pie, unidas, transformando el dolor y la indignación en acción y obra. Por eso, hoy en esta tierra de lucha y de esperanza, en la Sierra de Guadalupe, inauguramos este Centro LIBRE para las Mujeres” Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

La alcaldesa explicó que el Centro LIBRE se dio gracias al trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno. Asimismo, destacó que Ecatepec tuvo una reducción en niveles de violencia contra las mujeres, así como el delito de lesiones dolosas que disminuyó el 22%.

Por otra parte, reiteró que Ecatepec se compromete a reducir la violencia contra las mujeres, asegurando que el Centro LIBRE servirá como un espacio donde las mujeres se sientan seguras y protegidas, por lo que dio a conocer que en los próximos meses se cerrarán otros dos centros, uno en Ciudad Cuauhtémoc y otro en la Quinta Zona.

Citlalli Hernández destacó que este centro se suma a los 678 que hay en todo el país, de los cuales 35 se encuentran en el Estado de México. Además, señaló que los Centros contarán con una Biblioteca del Fondo de Cultura Económica (FCE) y estarán vinculados con la Bolsa Nacional de Empleo y con el INEA, para que las mujeres encuentren condiciones para fortalecer sus derechos.

El Centro LIBRE de Ecatepec cuenta con 33 actividades como psicológica, asesoría jurídica, trabajo social, talleres diversos, capacitación para jóvenes y educación para adultos, con el objetivo de apoyar a 18 mil mujeres de comunidades que se encuentran en las faldas de la Sierra de Guadalupe.

Por su parte, Claudia Castello Rebollar, directora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (IMMIG), señaló que el gobierno de Ecatepec ha colocado como prioridad a las mujeres, adolescentes y niñas.

Centro LIBRE de Ecatepec beneficiará a más de 18 mil mujeres (Cortesía)

Finalmente, Lucy Vargas Jaramillo, directora general de Igualdad Sustantiva de la Secretaría de las Mujeres del Estado de México, aseguró que el Centro LIBRE se alinea a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Delfina Gómez para fortalecer la libertad, la dignidad y la autonomía de los derechos de las mujeres.