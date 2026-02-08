Vecinas y vecinos de Ecatepec agradecieron a la alcaldesa Azucena Cisneros Coss la repavimentación de la avenida Toluca, vialidad de más de medio kilómetro que comunica a siete comunidades de la parte alta del municipio, entre ellas San Carlos y Lomas de San Carlos, luego de casi dos décadas de abandono y severo deterioro.

Durante la inauguración, habitantes expresaron su respaldo con pancartas que resaltaron el cumplimiento de la obra, con mensajes como “Vilchis dejó hoyos y Azu los reparó”, “Hoy celebramos una obra y su palabra cumplida” y “El pueblo no olvida a quien sí cumple”.

Azucena Cisneros refrenda su compromiso para abatir el rezago en Ecatepec

La alcaldesa Azucena Cisneros encabezó el corte de listón inaugural y recorrió la vialidad junto a decenas de vecinos. La obra comprende 550 metros de longitud, fue realizada con concreto hidráulico y representó una inversión de 15 millones 18 mil 837.11 pesos, provenientes del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom).

Este gobierno tiene que terminar con el rezago. No vamos a acabar con todo, pero vamos a avanzar mucho porque la gente en las zonas altas merece vivir con dignidad, con servicios de calidad y eso es algo que traigo en mi corazón, en mi mente todos los días. Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

Asimismo, adelantó que el gobierno municipal proyecta repavimentar diariamente una vialidad secundaria o terciaria, como parte de una estrategia para acelerar la recuperación de calles en distintas colonias.

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas de Ecatepec, detalló que la intervención abarca la avenida Toluca y las calles Norte 16, Norte 19 y Diagonal 1, beneficiando a siete colonias de la zona.

Azucena Cisneros inaugura repavimentación de avenida Toluca en Ecatepec (Cortesía)

Vecinos de Ecatepec reconocen avances de Azucena Cisneros en obras públicas

Victoria Maqueda, segunda delegada de Lomas de San Carlos, y Claudia Godínez, integrante del Copaci de San Carlos Cantera, coincidieron en que la repavimentación mejora de forma directa la movilidad de habitantes de Buenos Aires, Almárcigo Norte, Almárcigo Sur, San Carlos y El Ostor.

Francisco Correa Medina, vecino de la calle Norte 16, señaló que la vialidad permaneció en mal estado por casi 20 años y reconoció el cambio logrado. Con más de seis décadas viviendo en la zona, dijo sentirse sorprendido por ver una mejora tangible.

En tanto, Lucía Irma Gutiérrez García, también vecina del fraccionamiento San Carlos, agradeció a Azucena Cisneros, a quien calificó como la primera alcaldesa que ha generado beneficios visibles para su comunidad.

Azucena Cisneros inaugura repavimentación de avenida Toluca en Ecatepec (Cortesía)

De manera previa, autoridades municipales inauguraron la pavimentación con concreto hidráulico de las calles Cerrada Francisco Villa, Cerrada Prolongación Emiliano Zapata y Morelia, en la colonia Ejidos de Santa María Tulpetlac, obras realizadas mediante el programa Cimientos de Esperanza, en su modalidad “Mano a mano”.

Luz Guzmán Ángeles, de 80 años de edad y vecina de Prolongación Emiliano Zapata, relató que su calle nunca había sido pavimentada y expresó su agradecimiento por una obra que, dijo, mejora de forma directa su calidad de vida.