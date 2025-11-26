Azucena Cisneros iniciará el programa “Cambia de Cancha” en 34 espacios recuperados de 17 comunidades prioritarias de Ecatepec.

La iniciativa contempla la participación de mil promotores deportivos capacitados y certificados, quienes impartirán actividades gratuitas para jóvenes del municipio, con el objetivo de alejarlos de la violencia y las adicciones.

Programa “Cambia de Cancha” de Azucena Cisneros beneficiará a 200 mil jóvenes

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que, tras una prueba piloto, el programa arrancará el próximo 29 de noviembre con mil promotores deportivos certificados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). La meta es extenderlo a los 500 espacios deportivos de Ecatepec y beneficiar a 200 mil jóvenes.

Recordó que por años las juventudes del municipio fueron olvidadas y estigmatizadas: “Que si no estudian, que si solo están en las calles o que si son un riesgo”.

Ecatepec arranca Cambia de Cancha; estrategia para alejar a jóvenes de la violencia. (Cortesía)

Agregó que las cifras reflejan el abandono institucional: uno de cada tres jóvenes dejó la escuela por trabajar o falta de recursos; más de 45 mil no estudian ni trabajan, no por falta de voluntad, sino por la ausencia de oportunidades reales; y en varias zonas del municipio solo existe un espacio deportivo funcional por cada 20 mil habitantes.

Cambiar de Cancha significa cambiar el abandono por acompañamiento, cambiar la soledad por comunidad, cambiar el riesgo por deporte, cambiar las adicciones por disciplina y cambiar la calle sin rumbo por espacios seguros y organizados. Azucena Cisneros

La alcaldesa afirmó que esta estrategia representa un respaldo real para las juventudes, al ofrecer entornos seguros donde puedan sentirse acompañados por el Estado, sus familias y su comunidad, y no estar a merced de las violencias.

Espacios deportivos contarán con talleres gratuitos y nuevo equipamiento

Azucena Cisneros detalló que el programa piloto atendió a mil 500 jóvenes en los 34 espacios recuperados de 17 colonias prioritarias. Con la ampliación, se impartirán actividades deportivas, recreativas y artísticas, como acondicionamiento físico, disciplinas deportivas y talleres culturales.

Cada espacio contará con material deportivo, uniformes, jumpings, balones, ajedrez y equipamiento proporcionado por Conade y el gobierno municipal.

La directora del Imcufidee, Vianey Duarte Pineda, informó que los promotores son jóvenes del propio municipio que recibirán apoyos económicos: cinco mil pesos mensuales para supervisores y capacitadores, tres mil para mentores y dos mil para auxiliares.

Además, se entregarán 35 mil 750 equipos deportivos, entre ellos balones, conos, aros, brincolines, juegos de ajedrez y kits completos de uniformes.