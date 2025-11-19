Azucena Cisneros Coss destacó que Ecatepec salió del “top 20” de feminicidios, lugar en el que permaneció durante varios años. Además, presentó el plan integral para combatir la violencia contra las mujeres, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N).

De acuerdo con la alcaldesa, el municipio redujo en más de 10% delitos como violación, lesiones dolosas y abuso sexual, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Azucena Cisneros implementa nuevas acciones para proteger a las mujeres en Ecatepec

Azucena Cisneros anunció la campaña de concientización “Sobran machos, faltan hombres”, apoyos económicos de 2 mil pesos mensuales para madres jóvenes (12-22 años) y la ampliación de la Red Violeta en comercios y transporte público que contará con conexión directa con el C4 para ofrecer atención inmediata.

Asimismo, dio a conocer que la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia, impartirá una conferencia sobre violencia digital como parte de las actividades del 25N en el Centro Regional de Cultura, Arte y Deporte “Las Américas” a las 10:30 horas.

Por su parte, Claudia Castello, directora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (Immig), recordó que en México 9.4 millones de mujeres mayores de 12 años han sido víctimas de violencia digital, siendo las jóvenes de 18 a 30 años las más afectadas.

Azucena Cisneros anuncia reducción de violencia y nuevos apoyos para mujeres en Ecatepec. (Cortesía)

La alcaldesa reconoció que Ecatepec se sostiene gracias al trabajo cotidiano de las mujeres, quienes hacen grandes logros día a día sin que nadie las reconozca.

Las mujeres son la fuerza silenciosa, profunda y decisiva que ha mantenido vivo este municipio. Por eso, gobernar Ecatepec exige una decisión política fundamental: poner a las mujeres en el centro de la transformación. Azucena Cisneros

Señaló que el plan integral se basa en dos ejes: prevención, mediante acciones educativas e involucramiento de los hombres; y atención, con acompañamiento, protección, asesoría y espacios seguros para mujeres víctimas de violencia.

Azucena Cisneros lanza campaña “Sobran machos, faltan hombres”

La alcaldesa detalló que la campaña “Sobran machos, faltan hombres” busca desmontar el estereotipo del “macho” y promover nuevas masculinidades basadas en el respeto, la corresponsabilidad y la convivencia igualitaria.

Durante décadas hemos convivido con un modelo cultural de ‘macho’ que controla, que cela, que humilla, que acosa, que violenta o que calla ante la agresión. Azucena Cisneros

La iniciativa contempla cuatro líneas de acción: educación en escuelas mediante talleres dirigidos a jóvenes; formación al interior del gobierno municipal; el impulso del programa “Hombres que cuidan”; y un amplio trabajo territorial en colonias, transporte público, comercios y espacios comunitarios, con el objetivo de transformar las masculinidades y fortalecer la prevención de la violencia en Ecatepec.