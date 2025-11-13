El gobierno de Ecatepec, encabezado por Azucena Cisneros Coss, inauguró la repavimentación de las avenidas Insurgentes, en el primer cuadro municipal, e Industrias, entre La Cuesta y Tepetzicasco, para beneficiar a más de 300 mil habitantes.

Este proyecto tuvo una inversión de más de 36 millones de pesos, los cuales se utilizaron para mejorar más de 4 kilómetros lineales.

Ecatepec repavimenta vialidades principales

Durante el evento, la alcaldesa dio el banderazo de inicio a las obras de repavimentación en Avenida Nacional, con una longitud de 2.7 kilómetros, que cruza por varias comunidades de Guadalupe Victoria.

Asimismo, Cisneros Coss acompañada por vecinos, recorrió la avenida Insurgentes, que cuenta con 3.3 kilómetros lineales y conecta puntos estratégicos como la vía López Portillo, la carretera Lechería–Texcoco, la autopista México–Pachuca y vía Morelos.

Ecatepec vive una repavimentación histórica tras años de abandono vial (Cortesía)

Para esta obra se destinaron 17 millones 916 pesos, que gracias al tren de repavimentación, se obtuvo un ahorro de siete millones 687 mil 880 pesos.

De igual manera, Azucena Cisneros inauguró la repavimentación de la avenida Industrias, ubicada entre La Cuesta y Tepetzicasco, con un tramo que forma parte de un corredor industrial y comercial.

Ecatepec vive una repavimentación histórica tras años de abandono vial (Cortesía)

Durante el evento, habitantes como Blanca Esther Bermúdez, esta obra representa un cambio en la manera de transitar por las principales avenidas de Ecatepec.

Con estos proyectos estratégicos, el gobierno de Ecatepec se compromete en seguir trabajando para el beneficio de las y los vecinos, con el fin de mejorar la calidad de vida en el municipio mexiquense.