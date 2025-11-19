Como parte de las estrategias de seguridad del Estado de México, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, y el alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, firmaron un convenio con el objetivo de fortalecer la prevención de delitos, mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y para optimizar recursos humanos y materiales.

Fuerzas federales y Fuerza de Tarea Marina se unen al acuerdo

Durante el evento, la alcaldesa detalló que este acuerdo prioriza la seguridad de las y los ciudadanos, con estrategias que aseguran que todos llegarán a salvo a sus casas.

“Es importante poder consolidar con Tlalnepantla una coordinación que ya traemos, que ya hemos estado trabajando, porque hay partes altas donde necesitamos hacer doble muro, intercambiar estrategias, información, inteligencia, investigación en beneficio de todos los vecinos de Tlalnepantla y Ecatepec, en donde para la vida de las personas no hay fronteras” Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

Ecatepec y Tlalnepantla refuerzan estrategias de seguridad con convenio (Cortesía)

Asimismo, dio a conocer que se implementarán operativos en ambos municipios de la mano de Fuerza de Tarea Marina y fuerzas federales, que forman parte del Mando Coordinado, estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hoy estamos atacando en conjunto, los tres niveles de gobierno, a todo lo que tiene que ver con la delincuencia y los criminales, esto no va a parar ahí” Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

Por su parte, Raciel Pérez aseguró que ambos municipios enfrentan antecedentes similares, donde en las administraciones pasadas prevalecieron los intereses ajenos. Asimismo, aseguró que su prioridad es combatir la delincuencia y corrupción.

El mandatario municipal detalló que el acuerdo establece optimizar recursos humanos, materiales y tecnológicos e implementar programas conjuntos de capacitación y profesionalización policial.

Finalmente, el Comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Ecatepec, Edgar Machado Peña, afirmó que el acuerdo fortalece la reducción de índices delictivos, prevención de ilícitos y atención a delitos de alto impacto, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto en Ecatepec como en Tlalnepantla.