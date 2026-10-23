La alcaldesa Azucena Cisneros dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI correspondientes al tercer trimestre de 2026. De acuerdo con la medición, la percepción de inseguridad en Ecatepec se ubicó en 77.4%, el nivel más bajo del municipio desde que el instituto comenzó a realizar esta encuesta hace 13 años.

Los resultados también muestran un aumento en la percepción de efectividad del gobierno municipal para resolver los problemas de la localidad. En poco más de un año y medio de administración, este indicador pasó de 6.4% en enero de 2025 a 36.3% en el tercer trimestre de 2026, un incremento de 29.9 puntos porcentuales.

Azucena Cisneros destaca baja de 7 puntos en percepción de inseguridad en Ecatepec. (Cortesía)

Ecatepec reduce la percepción de inseguridad respecto a 2025 y 2019

En la comparación anual correspondiente al periodo julio-septiembre, Ecatepec pasó de 84.4% de percepción de inseguridad en 2025 a 77.4% en 2026, una disminución de siete puntos porcentuales.

El nivel más alto del indicador se registró en el segundo trimestre de 2019, cuando 97.4% de la población manifestó sentirse insegura. Frente a esa cifra, el resultado actual representa una reducción de 20 puntos porcentuales.

Al inicio de la actual administración, durante el primer trimestre de 2025, alrededor de 90.7% de los habitantes expresó sentirse inseguro, lo que colocó al municipio entre los tres con mayor percepción de inseguridad en el país.

La ENSU también reportó que la percepción de efectividad del gobierno para resolver los problemas de la localidad aumentó de 6.4% a 36.3%. De acuerdo con los resultados difundidos por el Ayuntamiento, este avance colocó a Ecatepec como el segundo gobierno municipal con mayor efectividad en el Estado de México, luego de haber figurado entre los peor evaluados en este rubro a nivel nacional.

Con más de un millón 600 mil habitantes, Ecatepec también salió del grupo de los 10 municipios con mayor percepción de inseguridad del país, según la información presentada por el gobierno municipal.

Azucena Cisneros destaca baja de 7 puntos en percepción de inseguridad en Ecatepec. (Cortesía)

Azucena Cisneros impulsa estrategia de seguridad y atención a servicios públicos

El gobierno municipal implementó una estrategia de atención a las causas de la violencia y mantiene coordinación con las autoridades estatales y federales mediante despliegues conjuntos de seguridad.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), citadas por el Ayuntamiento, durante los primeros seis meses del año se reportó una disminución de hasta 41.8% en delitos de alto impacto, entre ellos robo a casa habitación, robo a transporte, extorsión, secuestro, homicidio doloso y robo a transeúnte.

La ENSU también identificó cambios en la percepción de los problemas relacionados con los servicios públicos. La insuficiencia de alumbrado público bajó de 63% a 45.2% entre el segundo y el tercer trimestre de 2026.

Azucena Cisneros destaca baja de 7 puntos en percepción de inseguridad en Ecatepec. (Cortesía)

Las fallas y fugas en el suministro de agua potable permanecieron como el segundo problema más señalado por los habitantes, aunque el indicador disminuyó de 90.6% a 81.6% en el mismo periodo, una reducción de nueve puntos porcentuales.

Por su parte, los baches en calles y avenidas continúan como la principal problemática de Ecatepec. La percepción de este problema pasó de 95.5% a 94% entre ambos trimestres.

Para atender esta situación, el Ayuntamiento mantiene los programas Bachetón Nocturno y Bachetón Dominical, mediante los cuales reportó la reparación de alrededor de 60 mil baches.