Clayface, la nueva película de DC, ya está en cines y podemos decir que tiene un estreno relativamente bueno con 46 millones de dólares (859 mdp), aunque aún está un poco en la cuerda floja.

Fuera de Clayface, tenemos que la taquilla de Street Fighter no está muy por debajo de lo esperado, mientras que Resident Evil se retira como un gran éxito.

Clayface es primer lugar de la taquilla con reservas

Clayface logró 46 mdd (859 mdp) en taquilla durante su primer fin de semana; si bien se puede ver como algo bajo, le ayuda mucho que tenga un presupuesto bastante manejable.

Pues a diferencia de otras producciones, Clayface solo costó alrededor de 44 millones de dólares (822 mdp), por lo que necesita unos 130 mdd (2.4 mil mdp) para que DC Studios tenga un éxito de taquilla este 2026.

Clayface (Warner Bros.)

A pesar de eso, la película se encuentra en este momento en un limbo; aunque realmente no tiene competencia hasta la llegada de Godzilla Minus Zero, no parece que la audiencia esté conectando con el filme.

Si mantiene este paso moderado, posiblemente logre por lo menos recuperar su inversión en las siguientes semanas; si da el “semanazo” en Halloween, sería un fracaso más para Warner Bros. este año.

A Street Fighter no le está yendo bien en taquilla a pesar del estreno de Clayface

Clayface en realidad no afectó mucho al resto de películas en cartelera; a pesar de ello, Street Fighter está teniendo una taquilla pésima con apenas 79 mdd (1.4 mil mdp); muy por debajo de lo esperado para Paramount.

Lo peor es que el presupuesto de Street Fighter es de 82 mdd (1.5 mil mdp), lo cual obliga al filme a generar alrededor de 250 mdd (4.6 mil mdp) para ser un éxito, algo que se ve no va a lograr en lo que le queda de tiempo en pantalla.

Esto posiblemente condene a la franquicia a pasar varios años más en la congeladora, antes de que los estudios se vuelvan a arriesgar con una adaptación.

Más si tomamos en cuenta que Godzilla Minus Zero le quitará mucha audiencia al filme de Capcom.

Street Fighter (Paramount)

Resident Evil se va con una gran taquilla opacando a Clayface

Del otro lado de la moneda para Capcom, y sin que le importara el estreno de Clayface, Resident Evil se despide de cartelera con unos impresionantes 384 mdd (7.1 mil mdp), siendo la película más taquillera de la franquicia.

Resident Evil costó 75 mdd (1.4 mil mdp), lo que significa que ya cruzó su meta desde hace mucho tiempo, entregando buenas ganancias a Sony, quienes produjeron esta nueva entrega.

Es posible que aún tenga un último aire durante el fin de semana de Halloween y Día de Muertos, para después irse con la cabeza en alto de la cartelera.

Ante esto es casi un hecho que veremos más películas de la saga de zombies en los siguientes años, aunque habrá que ver si siguen esta misma línea u optan por un tono más cercano a los juegos.