La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, entregó mil tarjetas del programa Universitarios en Movimiento por el Bienestar, dirigido a estudiantes de escuelas públicas y privadas para ayudarles a cubrir sus gastos de transporte y continuar con sus estudios de nivel superior.

Durante el evento realizado en la explanada municipal, la alcaldesa destacó que trasladarse desde Ecatepec hasta las universidades representa un reto para muchos jóvenes debido a las distancias y al costo de los pasajes. Por ello, el Cabildo aprobó un presupuesto para respaldar a las familias y evitar que el gasto en transporte se convierta en un obstáculo para la educación.

El programa contempla la entrega de mil 250 pesos mensuales a cada beneficiario. De acuerdo con el gobierno municipal, se prevé refrendar y ampliar este apoyo durante el próximo año.

Azucena Cisneros destaca el apoyo a universitarios de Ecatepec

Azucena Cisneros subrayó la importancia de que los jóvenes puedan acceder a la educación superior y reconoció el esfuerzo de sus familias y redes de apoyo para que continúen con su formación académica.

Lo mejor que les puede pasar es la universidad. El hecho de que hayan llegado a la universidad es un acto heroico de ustedes y de sus padres o sus redes de apoyo. Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec.

Durante el acto, Verónica Alín de Jesús Herrera, estudiante de la Universidad del Valle de México, afirmó que el apoyo representa una oportunidad para continuar sus estudios, perseguir sus metas y construir un mejor futuro.

Ecatepec entrega mil tarjetas de apoyo para universitarios (Cortesía)

La joven señaló que contar con personas que confían en los estudiantes los motiva a seguir adelante, ante el esfuerzo y los sacrificios que implica cursar una carrera universitaria.

Por su parte, Alan Yahir López Morelos, alumno de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), campus Ecatepec, agradeció la entrega de la tarjeta y destacó que el recurso ayuda a reducir el gasto diario de transporte y facilita llegar a clases con mayor puntualidad.

Familias de Ecatepec reconocen el apoyo para el transporte universitario

Entre los familiares de los estudiantes beneficiados, Ana Gómez Cortés, habitante de la colonia Ciudad Cuauhtémoc y madre de una joven que estudia Pedagogía en la escuela Milenio, consideró que la tarjeta representa un apoyo importante para la economía de su hogar.

Asimismo, José Luis Morales, abuelo de un estudiante de Enfermería en la Universidad de Estudios de Nivel Superior (UNE), destacó que el programa ayuda a los jóvenes y a las familias que enfrentan dificultades económicas para cubrir los gastos escolares.

El programa Universitarios en Movimiento por el Bienestar busca contribuir a que los estudiantes de nivel superior de Ecatepec continúen su preparación académica, al reducir parte del gasto que representa trasladarse diariamente a sus centros educativos.