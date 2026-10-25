FC Barcelona vs Real Madrid juegan en la Jornada 10 de LaLiga; el pronóstico es victoria local. Conoce las posibles alineaciones del partido.
FC Barcelona vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de LaLiga
FC Barcelona 4-3 Real Madrid es el pronóstico en el Estadio Spotify Camp Nou, como parte en la Jornada 10 de LaLiga.
Pronóstico: FC Barcelona 4-3 Real Madrid.
FC Barcelona vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Real Madrid, en la Jornada 10 de LaLiga.
FC Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo
- Mediocampistas: Rodri Hernández, Pedri González y Fermín López
- Delanteros: Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha
Real Madrid
- Portero: Thibaut Courtois
- Defensas: Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella
- Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Jude Bellingham
- Delanteros: Bernardo Silva, Yan Diomande y Kylian Mbappé
FC Barcelona vs Real Madrid: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de LaLiga
FC Barcelona vs Real Madrid juegan en la Jornada 10 de LaLiga: domingo 25 de octubre, 14:00 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: FC Barcelona vs Real Madrid
- Fase: Jornada 10
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
- Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Spotify Camp Nou
- Transmisión: SKY Sports