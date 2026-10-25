FC Barcelona vs Real Madrid juegan en la Jornada 10 de LaLiga; el pronóstico es victoria local. Conoce las posibles alineaciones del partido.

FC Barcelona vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de LaLiga

FC Barcelona 4-3 Real Madrid es el pronóstico en el Estadio Spotify Camp Nou, como parte en la Jornada 10 de LaLiga.

Pronóstico: FC Barcelona 4-3 Real Madrid.

FC Barcelona vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Real Madrid, en la Jornada 10 de LaLiga.

FC Barcelona

  • Portero: Joan García
  • Defensas: Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo
  • Mediocampistas: Rodri Hernández, Pedri González y Fermín López
  • Delanteros: Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha

Real Madrid

  • Portero: Thibaut Courtois
  • Defensas: Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella
  • Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Jude Bellingham
  • Delanteros: Bernardo Silva, Yan Diomande y Kylian Mbappé

FC Barcelona vs Real Madrid: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de LaLiga

FC Barcelona vs Real Madrid juegan en la Jornada 10 de LaLiga: domingo 25 de octubre, 14:00 horas, transmisión por SKY Sports.

  • Partido: FC Barcelona vs Real Madrid
  • Fase: Jornada 10
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
  • Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Spotify Camp Nou
  • Transmisión: SKY Sports