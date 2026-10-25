FC Barcelona vs Real Madrid juegan en la Jornada 10 de LaLiga; el pronóstico es victoria local. Conoce las posibles alineaciones del partido.

FC Barcelona vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 10 de LaLiga

FC Barcelona 4-3 Real Madrid es el pronóstico en el Estadio Spotify Camp Nou, como parte en la Jornada 10 de LaLiga.

Pronóstico: FC Barcelona 4-3 Real Madrid.

FC Barcelona vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 10 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Barcelona vs Real Madrid, en la Jornada 10 de LaLiga.

FC Barcelona

Portero: Joan García

Defensas: Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo

Mediocampistas: Rodri Hernández, Pedri González y Fermín López

Delanteros: Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Arda Güler y Jude Bellingham

Delanteros: Bernardo Silva, Yan Diomande y Kylian Mbappé

FC Barcelona vs Real Madrid: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 10 de LaLiga

FC Barcelona vs Real Madrid juegan en la Jornada 10 de LaLiga: domingo 25 de octubre, 14:00 horas, transmisión por SKY Sports.