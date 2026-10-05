Al celebrar la Cuarta Asamblea en Defensa de la Soberanía Nacional, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, afirmó que en el municipio no habrá espacio para personas deshonestas y llamó a la población a defender los principios y la vida pública.

En Ecatepec nadie que no sea honesto pasará. ¡No pasará!, ¡No pasará!, ¡No pasará!, de nosotros depende compañeras y compañeros, no podemos volver a permitir que pase gente deshonesta, gente sin escrúpulos… Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec

Azucena Cisneros llama a defender la soberanía y la vida pública honesta (cortesía )

En el distrito XVI federal, la alcaldesa destacó que las y los ecatepenses sabrán estar a la altura de la defensa de la lucha por la soberanía y los principios.

Durante su intervención, cuestionó a los asistentes sobre la posibilidad de que regresen quienes, según señaló, dejaron al municipio sin agua, hicieron del agua un negocio o saquearon Ecatepec. Ante sus preguntas, recibió una respuesta negativa unánime.

Pues desde aquí les decimos: que no van a pasar y que el pueblo, el pueblo es sabio y sabrá defender la vida pública honesta de este gran municipio. Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec

Azucena Cisneros llama a defender la soberanía y la vida pública honesta (cortesía )

Azucena Cisneros destaca respaldo a Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez

En el Deportivo Villas de Guadalupe Xalostoc, la presidenta municipal, Azucena Cisneros destacó el respaldo del pueblo de Ecatepec a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. La presidenta municipal señaló que hay personas que han pedido la intervención extranjera, por lo que invitó al pueblo ecatepense a seguir defendiendo la soberanía nacional.

Aquí estamos, un gran ejército para nuestra gobernadora y nuestra presidenta, listos para seguir defendiendo el país, defender la soberanía, los principios, pero también los derechos que ha adquirido la gente. Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec

La presidenta municipal, puntualizó que Ecatepec cuenta con el respaldo en materia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, además del apoyo de los titulares de las secretarías de Estado. Asimismo, solicitó a la gobernadora Delfina Gómez que mantenga su respaldo al municipio.

Azucena Cisneros llama a defender la soberanía y la vida pública honesta (cortesía )

Alcaldesa reconoce avances y pendientes en Ecatepec

La presidenta municipal, Azucena Cisneros subrayó que, durante el año y ocho meses de la administración municipal, se ha demostrado trabajo para mejorar la calidad de vida de la población y ofrecer mejores servicios. No obstante, reconoció que aún existen pendientes.

La alcaldesa de Ecatepec sostuvo que, durante el tiempo restante de la administración, se continuará avanzando con la participación conjunta del pueblo y el gobierno, así como con una política basada en la honestidad.

En el encuentro también estuvieron presentes el exsecretario de Movilidad Daniel Sibaja, los exdiputados locales Camilo Murillo y Raúl Ponce, además de los líderes Roberto Montañez y Guadalupe Martínez Pallares, junto con otros representantes del municipio.