La alcaldesa Azucena Cisneros Coss, indicó que más de 200 artistas, muchos de ellos originarios de Ecatepec, participarán en el Segundo Festival Cultural 2026 “El Viento Nos Une”, que se realizará del 28 de octubre al 2 de noviembre en 18 sedes del municipio, con eventos totalmente gratuitos.

Durante la conferencia de prensa semanal, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss presentó el festival acompañada de artistas invitados. La cartelera contempla la participación de exponentes como Julieta Venegas, Tex Tex, Patita de Perro, Azuki, Banda Bostik, Orquesta Nacional de Jazz, Son Rompe Pera, Nina Galindo y Triciclo Circus Band, entre otros.

La alcaldesa de Ecatepec destacó que el gobierno convocó a artistas ecatepenses para fortalecer su participación en escenarios de mayor alcance. Además de los conciertos, parte de las actividades se desarrollará en espacios recuperados del municipio.

Festival “El Viento Nos Une” impulsa talento local

La artista que habita en Ecatepec, Azuki, recordó sus inicios en el municipio y destacó la importancia de acercar el arte a distintos espacios.

Yo empecé rapeando en el Parque del Reloj [...] la cultura ya es gigantesca en este municipio, pero va a crecer todavía muchísimo más Azuki, artista

Azucena Cisneros anuncia Festival Cultural "El Viento Nos Une" (cortesía )

La alcaldesa Azucena Cisneros explicó que la población de Ecatepec participará en distintas fases del festival, como el desfile inaugural, la ofrenda monumental, la elaboración de pan de muerto en dos hornos artesanales y las presentaciones de artistas locales.

La programación incluirá música para niñas y niños, sonidera y afromexicana, rock urbano, jazz, reguetón, hip hop, freestyle, carpa mexicana, stand up, circo, cabaret y trova. También se contempla un homenaje al cantautor Gabino Palomares, quien estaba programado para participar en el festival y falleció el pasado 30 de septiembre.

La alcaldesa de Ecatepec señaló que los eventos serán gratuitos y que se implementará un operativo para garantizar la seguridad de los asistentes.

Desfile, ofrenda monumental y conciertos en 18 sedes

El organizador del festival, Benjamín González Pérez, explicó que el programa tendrá dos vertientes. La primera busca impulsar la participación directa de la población.

Como parte de esta vertiente, el desfile inaugural se realizará el 28 de octubre del Puente de Fierro al Palacio Municipal, con la participación de 21 comparsas y 10 esculturas monumentales.

Azucena Cisneros anuncia Festival Cultural "El Viento Nos Une" (cortesía )

Los habitantes de Ecatepec también elaborarán una ofrenda monumental y dos hornos en forma de calavera, construidos con adobes fabricados en centros comunitarios. Estos estarán instalados en la explanada municipal, donde se impartirá un taller masivo para preparar pan de muerto y conocer más sobre esta tradición.

La segunda vertiente corresponde a las presentaciones de artistas invitados, entre ellos Julieta Venegas, Son Rompe Pera, Banda Bostik, Tex Tex, La Changa, Triciclo Circus Band y Nina Galindo, además de El Palomar y otros exponentes. El organizador del festival también señaló que el festival busca mostrar la diversidad cultural de Ecatepec.

En realidad cada sede pretende dialogar con un público y reconocer la diversidad de Ecatepec. Benjamín González Pérez, organizador del festival.

Azucena Cisneros anuncia Festival Cultural "El Viento Nos Une" (cortesía )

La cartelera completa del Festival Cultural “El Viento Nos Une” puede consultarse en las redes sociales del Gobierno de Ecatepec.