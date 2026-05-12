La alcaldesa Azucena Cisneros Coss presentó la campaña “Ecatepec Pal Mundo”, una iniciativa que contempla actividades deportivas, culturales y artísticas rumbo al Mundial 2026, con torneos de fútbol, música en vivo y la instalación de esculturas monumentales alusivas a la justa internacional.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta municipal aseguró que Ecatepec será “el corazón popular” del Mundial, al recibir miles de turistas nacionales y extranjeros gracias a su cercanía con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La estrategia incluirá expresiones culturales como danza, poesía, teatro, grafiti, arte callejero y conciertos, además de actividades enfocadas en fortalecer el orgullo e identidad de las y los ecatepenses.

Ecatepec llevará fútbol, arte y cultura a las calles durante el Mundial 2026

Como parte de la campaña se realizará el “Pambol Fest Ecatepec 2026”, que contará con cinco pantallas gigantes para transmitir el partido inaugural de la Copa del Mundo y los encuentros donde participe la Selección Mexicana.

Las pantallas estarán ubicadas en la explanada municipal, colonia La Presa, avenida Primero de Mayo (Puente de Fierro), Ciudad Cuauhtémoc y el deportivo Estrella de Oriente.

Azucena Cisneros Coss recordó que Ecatepec es un municipio con una fuerte tradición futbolera, marcada por los grandes llanos que durante décadas funcionaron como canchas donde miles de habitantes practicaban este deporte.

Asimismo, explicó que la campaña busca resignificar la imagen del municipio y fortalecer el sentido de pertenencia entre las familias ecatepenses.

Como parte del proyecto, se instalará el Paseo “Ecatepec Pal Mundo”, integrado por nueve esculturas monumentales inspiradas en la historia local, además de 25 piezas de “Ehécatl Pambolero”, elaboradas en fibra de vidrio e intervenidas artísticamente por colectivos ciudadanos.

Azucena Cisneros impulsa actividades culturales y deportivas en Ecatepec. (Cortesía)

Azucena Cisneros destaca a Ecatepec como semillero de talento deportivo rumbo al Mundial

La alcaldesa destacó que Ecatepec es tierra de grandes deportistas que han brillado a nivel internacional, como el luchador Penta Zero Miedo, el boxeador César Morales y la futbolista Charlyn Corral.

Además, el torneo “Que ruede el balón por la paz” permitirá la participación de personas de todas las edades, acompañado de actividades comunitarias enfocadas en el deporte, la convivencia y la recuperación de espacios públicos.

La campaña también estará vinculada a la estrategia municipal de seguridad y atención a las causas, mediante acciones dirigidas a las juventudes y al fortalecimiento de espacios dignos para la convivencia social.

Azucena Cisneros impulsa actividades culturales y deportivas en Ecatepec. (Cortesía)

Por su parte, el promotor cultural Benjamín González Pérez explicó que las esculturas de Ehécatl Pambolero representan un ejercicio de arte colectivo, donde las y los habitantes participarán en la intervención artística de cada pieza para otorgarle un significado propio.

Asimismo, anunció un homenaje a la cartonería con la instalación de nueve esculturas monumentales, algunas de hasta ocho metros de altura, creadas por colectivos de Ecatepec y de distintas partes del país.