La alcaldesa Azucena Cisneros Coss entregó más de 2 mil 300 tarjetas a beneficiarios de los programas “Cambia de Cancha” y “Universitarios en Movimiento para el Bienestar”, proyectos que fortalecen la activación física, la recuperación de espacios públicos y el apoyo a estudiantes de nivel superior en Ecatepec.

Azucena Cisneros impulsa deporte, cultura y bienestar para la juventud

Acompañada por Ian Gael Pérez Fabián, campeón de boxeo ecatepense; los freestylers Cristian Jovanny González Montes y John Jairo González Rodríguez; así como Adrián Chávez, ex portero del América, la alcaldesa destacó el talento local y el potencial de las juventudes del municipio.

En unos años tendremos campeones nacionales, atletas internacionales, artistas reconocidos, líderes comunitarios, referentes deportivos, entrenadores y jóvenes que inspirarán a miles. Azucena Cisneros Coss

Recordó que durante décadas los jóvenes enfrentaron calles peligrosas y canchas abandonadas, lo que los dejó sin alternativas reales. Hoy, subrayó, el deporte, el arte y las actividades recreativas se convierten en herramientas que transforman vidas y reconstruyen el tejido social.

Azucena Cisneros amplía apoyos a jóvenes con "Cambia de Cancha" y "Universitarios en Movimiento" (Cortesía )

El programa “Cambia de Cancha” tiene como objetivo rehabilitar 500 espacios deportivos y culturales en 17 colonias de atención prioritaria.

En este esquema, los supervisores-capacitadores reciben un apoyo mensual de 5 mil pesos, como parte de su labor en la conducción de actividades deportivas y culturales.

Los mentores obtienen un incentivo de 3 mil pesos mensuales, destinado a fortalecer su participación en las tareas de acompañamiento comunitario. Los auxiliares cuentan con un apoyo mensual de 2 mil pesos, con el objetivo de impulsar su formación y colaboración en la recuperación de espacios públicos.

En tanto, el programa “Universitarios en Movimiento para el Bienestar” continúa fortaleciendo el apoyo a estudiantes de nivel superior en escuelas públicas y privadas. La alcaldesa anunció que, a partir del próximo año, la beca aumentará a 1,250 pesos mensuales para ayudar a cubrir gastos de transporte.

Programas que abren oportunidades reales para la juventud en Ecatepec

Abraham Gómez García, beneficiario de “Cambia de Cancha”, destacó que el programa ha permitido recuperar espacios públicos, promover valores y transformar las canchas en centros de convivencia, aprendizaje y esperanza.

No solo se trata de chutar un balón o dominar una técnica; sabemos que podemos lograr mucho más. Abraham Gómez García

Por su parte, Britany Jukary Muñoz, estudiante de la Normal de Ecatepec, señaló que la beca universitaria es un apoyo crucial para jóvenes que enfrentan trayectos largos y costos elevados.

Azucena Cisneros amplía apoyos a jóvenes con "Cambia de Cancha" y "Universitarios en Movimiento" (Cortesía )

Durante el evento también se entregó equipo deportivo a Supervisores-Capacitadores, Mentores y Jóvenes Auxiliares.

La actividad contó con la presencia de autoridades municipales, educativas y deportivas, entre ellas la regidora Oliva Salinas; el secretario del Ayuntamiento Faustino de la Cruz Pérez; y representantes de la Normal de Ecatepec, ITECEM, IMCUFIDEM, Educación y Juventud.