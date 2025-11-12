La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss anunció el inicio del operativo Buen Fin 2025, con el propósito de garantizar la seguridad de las familias que acuden a plazas y zonas comerciales en Ecatepec.

Del 11 al 17 de noviembre, mil elementos de la policía municipal y estatal, así como de la Marina y la Guardia Nacional, se desplegarán por todo el municipio para resguardar los principales centros comerciales y puntos de alta afluencia.

Estamos diferentes corporaciones de impartición de justicia y policiacas para brindar seguridad a la gente. Sumamos esfuerzos con representantes empresariales para que la gente pueda realizar sus compras con paz y tranquilidad. Azucena Cisneros

Azucena Cisneros refuerza la seguridad en Ecatepec durante El Buen Fin

Azucena Cisneros explicó que el dispositivo de seguridad se implementará en los principales centros comerciales de Ecatepec, entre ellos:

Patio Ecatepec, Plaza Ecatepec, Plaza Cerro Gordo, Pabellón Ecatepec, Gran Patio Ecatepec, Centro Las Américas, Paseo Ventura, Súper Plaza Ecatepec, Plaza Aragón y Center Plaza, entre otros.

El anuncio se realizó en compañía de representantes de Coparmex, del Consejo de Seguridad Empresarial del Estado de México y de la cadena Oxxo.

Por otra parte, las fuerzas municipales, estatales y federales tendrán presencia permanente en bancos y cajeros automáticos, con el fin de inhibir delitos y garantizar que las personas puedan retirar efectivo con tranquilidad.

Teodoro Barba, representante de Coparmex Zona Oriente, reconoció la coordinación entre los tres niveles de gobierno y el sector empresarial a través de mesas de paz y diálogo para fortalecer la seguridad en centros comerciales.

Nos sumamos para proteger a comercios, empresarios e industriales con el respaldo del gobierno municipal, que siempre está abierto al diálogo. Los empresarios somos aliados y hemos visto puntual respuesta en protocolos de seguridad. Teodoro Barba

Por su parte, Mario Alberto Trócoli, presidente del Consejo de Seguridad Empresarial del Estado de México, destacó que Ecatepec mantiene una efectiva coordinación entre corporaciones policiacas, lo que se traduce en mayor seguridad para ciudadanos y empresas.

Azucena Cisneros pone en marcha operativo "Buen Fin" del 11 al 17 de noviembre. (Cortesía )

El operativo contempla una estrecha coordinación entre las corporaciones participantes para la activación del código rojo en caso de emergencia, con el objetivo de aumentar la capacidad de respuesta y velocidad de reacción ante llamados de auxilio.

Desde el Centro de Mando se realizará monitoreo constante mediante cámaras de videovigilancia, lo que permitirá reforzar la seguridad en las zonas comerciales durante los días del Buen Fin.