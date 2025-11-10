La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, anunció que el Operativo Caudal, encabezado por la Fiscalía de Justicia del Estado de México, permitió recuperar más de 198 millones de litros de agua al mes, equivalentes a una 20 mil pipas de 10 mil litros, que se extraían de manera ilegal.

Operativo Caudal recupera millones de litros de agua

Asimismo, la alcaldesa dio a conocer que se intervinieron 11 inmuebles donde organizaciones y sindicatos robaban y comercializaban el agua a precios elevados, en algunos casos, de un solo pozo se extraían hasta 600 mil litros diarios.

Operativo Caudal recupera 198 millones de litros de agua para los habitantes de Ecatepec (Cortesía)

Cisneros Coss destacó que estas acciones representan un avance histórico contra el huachicoleo de agua, beneficiando a más de 300 mil habitantes que hoy ya reciben agua de manera regular.

“Gracias a todas las acciones, más de 300 mil habitantes de Ecatepec han recuperado el agua por la red. Esa era la magnitud del robo, hoy esa agua vuelve a los hogares, una demanda histórica, que el agua regrese por la red. Desde que iniciamos esta transformación con honestidad, hace un año, asumimos el compromiso claro que el agua dejara de ser un negocio para unos cuantos y se volviera un derecho pleno de los y las ciudadanas” Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec

Por su parte, el titular de la SAPASE, Francisco Reyes Vázquez, informó que se han intervenido más de 100 puntos de extracción ilegal, algunos con hasta cinco tomas clandestinas.

Asimismo, detalló que la calidad del agua distribuida por pipas no cumplía con la norma técnica PROY-NTE-001-CTAEM-APP-2016, y que los lugares operaban sin permisos, afectando la salud y economía de las familias.

Finalmente, Azucena Cisneros señaló que su administración mantiene un operativo permanente para desmantelar tomas clandestinas y garantizar el abasto por la red a todas las colonias, muchas de las cuales padecieron hasta dos décadas sin agua corriente.