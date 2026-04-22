Azucena Cisneros Coss informó que en Ecatepec se mantiene una tendencia a la baja en delitos de alto impacto, con una reducción de 36 por ciento en ilícitos como extorsión, robo de vehículos y robo a transporte, durante el primer trimestre de 2026.

Hablamos de delitos que afectan la vida cotidiana de las familias de Ecatepec. Hemos logrado sostener una tendencia a la baja como resultado de una estrategia que está funcionando, basada en la atención a las causas y la proximidad. Azucena Cisneros, alcaldesa de Ecatepec.

Ecatepec registra baja en delitos clave, según SESNSP

En conferencia de prensa, Azucena Cisneros destacó que datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) confirman la reducción en delitos prioritarios, como resultado de la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con respaldo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Entre los principales indicadores destacan:

Robo de vehículo: -38%

Extorsión: -49%

Robo a negocio: -38%

Robo a transeúnte: -27%

Homicidio doloso: -29%

La alcaldesa explicó que, para combatir la extorsión, se implementó una línea de denuncia anónima 24 horas, además de brindar orientación a comerciantes y transportistas para detectar llamadas sospechosas. También se establecieron mesas de seguridad semanales con cámaras empresariales y la Fiscalía mexiquense.

Azucena Cisneros refuerza estrategia de seguridad en Ecatepec

Azucena Cisneros reconoció que el problema de seguridad aún no está resuelto; sin embargo, subrayó que la disminución sostenida confirma que la estrategia está dando resultados.

Por su parte, el comisario de Seguridad Ciudadana, Luis Alberto Taylor González, informó que en el primer trimestre se lograron 142 vehículos recuperados y 86 personas detenidas, como resultado de operativos como Argos Virtual, despliegues en 10 colonias de alta incidencia y el Operativo Intermunicipal Frontera en coordinación con municipios vecinos.

Asimismo, destacó que, tras un periodo de incremento delictivo entre 2019 y 2024, la actual administración logró revertir la tendencia. Como ejemplo, el robo de vehículo pasó de 8 mil 681 casos en 2019 a mil 791 en 2025.

De igual forma, el robo a transporte disminuyó de 857 casos en 2021 a 259 en 2025, mientras que el robo a transeúnte pasó de 3 mil 845 denuncias en 2021 a mil 768 el año pasado, consolidando una baja sostenida en la incidencia delictiva.