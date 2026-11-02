El Gobierno de Atizapán de Zaragoza, encabezado por el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas, promueve las tradiciones mexicanas con motivo del Día de Muertos, mediante actividades culturales y recreativas que reúnen a las familias y fomentan la participación de las nuevas generaciones.

Como parte de la celebración, el alcalde y su esposa, Paty Arévalo, recorrieron las ofrendas instaladas en el Patio Central del Palacio Municipal, donde estudiantes de 10 instituciones educativas representaron el significado de esta festividad con elementos tradicionales como flores de cempasúchil, veladoras, papel picado y alimentos. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de noviembre.

Estudiantes de Atizapán participan en la elaboración de ofrendas de Día de Muertos

Las ofrendas fueron elaboradas por alumnos de seis primarias: Prof. Rodrigo Morales Cruz, Flor de María Reyes viuda de Molina, Amado Nervo, José Clemente Orozco, Lic. Adolfo López Mateos y Pioneros del Cooperativismo.

También participaron la Secundaria Técnica No. 62 Jaime Torres Bodet, el Centro de Bachillerato Tecnológico Atizapán de Zaragoza (CBT), la Escuela Normal de Atizapán de Zaragoza y la Escuela Normal de Educación Especial del Estado de México.

A través de estos trabajos, las comunidades escolares contribuyeron a preservar una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana y a transmitir sus costumbres entre generaciones.

El Gobierno Municipal también preparó actividades abiertas al público. El sábado 31 de octubre, a las 18:00 horas, se realizará una callejoneada y un recorrido de Catrinas en la Plaza de la Charrería, ubicada en Rincón Colonial, colonia Calacoaya.

Además, los días 1 y 2 de noviembre, de 19:00 a 00:00 horas, las familias podrán visitar la Casa de Terror instalada en la Estación Central de Bomberos, en Municipio Libre número 3, colonia Lomas de Atizapán.

Atizapán refuerza la seguridad en panteones durante el Día de Muertos

El alcalde Pedro Rodríguez invitó a las personas que visitarán los panteones municipales para recordar a sus seres queridos a hacerlo con responsabilidad, civilidad y respeto, así como a participar en las actividades culturales y recreativas organizadas para estas fechas.

Los cuatro panteones municipales, Calacoaya, San Mateo Tecoloapan, San Francisco y Jardín de las Palmas, permanecerán abiertos los días 1 y 2 de noviembre, en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

Para garantizar visitas seguras y ordenadas, la Dirección de Seguridad Pública y Seguridad Vial implementará un operativo especial en estos espacios. Estas acciones forman parte del despliegue de 928 elementos que realizan labores de vigilancia y protección en todo el municipio.

Por su parte, el organismo SAPASA llevará a cabo trabajos de desazolve del río en las inmediaciones de los panteones Jardín de las Palmas y San Mateo, como parte de las medidas preventivas durante las celebraciones de Día de Muertos.