El Gobierno de Atizapán de Zaragoza, encabezado por el presidente municipal Pedro Rodríguez Villegas, fortaleció la protección y el bienestar animal mediante la certificación de personal de Protección Civil, Bomberos y Bienestar Animal para atender reportes de presunto maltrato y situaciones de riesgo para perros y gatos.

La capacitación corresponde al Estándar de Competencia EC1095 de la Red CONOCER, enfocado en la evaluación del bienestar de perros. Su objetivo es proporcionar herramientas técnicas para identificar posibles señales de dolor, sufrimiento, estrés innecesario o lesiones, así como mejorar la atención de rescates e intervenciones en el municipio.

Atizapán certifica a personal para identificar posibles casos de maltrato animal

A través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente, elementos de estas áreas y personal de Bienestar Animal recibieron la certificación para evaluar las condiciones físicas, conductuales, ambientales y de salud de los perros.

Uno de los principales objetivos es homologar los criterios de actuación entre las áreas municipales que participan en la atención y protección animal. Esto permitirá establecer bases comunes para evaluar las condiciones de los animales, identificar posibles situaciones de maltrato y orientar las intervenciones de acuerdo con las necesidades de cada caso.

La preparación también busca mejorar la atención de los reportes ciudadanos, facilitar la recopilación de información durante las primeras intervenciones y fortalecer la orientación preventiva sobre tenencia responsable y cuidados adecuados.

El comandante Miguel Ángel Román González, coordinador de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente, destacó que contar con personal capacitado es importante porque los cuerpos de emergencia suelen ser el primer contacto de la autoridad con animales que necesitan atención.

El funcionario explicó que los conocimientos adquiridos también permitirán orientar a las familias sobre los cuidados necesarios para procurar el bienestar físico y conductual de sus animales de compañía, las condiciones ambientales adecuadas para su desarrollo y la importancia de asumir una tenencia responsable.

Unidad de Control y Bienestar Animal de Atizapán ofrece servicios gratuitos

Como parte de las acciones municipales para proteger a los animales de compañía, la Unidad de Control y Bienestar Animal de Atizapán brinda consulta y orientación veterinaria, esterilización gratuita de perros y gatos, protocolos de adopción y vacunación.

El objetivo de estos servicios es complementar las acciones de atención y prevención mediante orientación a la población y alternativas para el cuidado responsable de las mascotas.

Las personas interesadas pueden acudir a las instalaciones ubicadas en Cerrada Federación, manzana 066, colonia Lomas de Atizapán, donde se ofrece atención de 9:00 a 15:00 horas.

Con la certificación de su personal y los servicios disponibles para la población, el municipio busca fortalecer la atención de reportes, la prevención del maltrato y la protección de perros y gatos mediante conocimientos especializados, coordinación institucional y trato responsable hacia los animales.