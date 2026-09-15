La tarde del lunes 14 de septiembre de 2026 se registró una fuerte tormenta en el municipio de Ecatepec, Estado de México, por lo cual diversas vialidades terminaron totalmente inundadas.

Así se exhibe en diversos videos y fotografías que se han difundido en redes, en las que se puede observar que el nivel del agua en las vialidades provocó que algunos autos quedaran varados.

Debido a las fuertes tormentas y las inundaciones que se registraron en Ecatepec, el Mexibus informó que suspendió el servicio en uno de sus más importantes ramales.

#Reportando 🌊 | ¡Bajo el agua! Así en la Vía Morelos / México-Pachuca, #Ecatepec. 🔴



⚠️ Tras el colapso del drenaje, la vialidad registra un grave nivel de agua que dejó atrapados varios vehículos a la altura de la Col. Santa Clara y Av. Miguel Hidalgo. Evite la zona. pic.twitter.com/t1jM4tojve — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 14, 2026

Tormentas en Ecatepec dejan fuertes inundaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la tarde de hoy 14 de septiembre, se registró una intensa tormenta en la región nororiente del Estado del México.

En específico, el organismo indicó que por varias horas hubo caída de granizo, descargas eléctricas y una lluvia puntual intensa de entre 15 y 29 mm por la que varias vialidades terminaron inundadas.

Reportes de medios locales refieren que la fuerte tormenta provocó severas inundaciones en zonas como Tulpetlac, la colonia Santa Clara y la Avenida Miguel Hidalgo a la altura de la Vía Morelos.

#Reportando 🌊 | Fuerte tormenta azotó a Ecatepec, #EdoMéx. ⚠️



⛈️🔴 Varias vialidades sufren severas afectaciones debido al alto nivel del agua y al colapso del drenaje tras la intensa lluvia.



👇🏻 Así en la Col. Santa Clara. pic.twitter.com/oCGCg4LhgF — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 14, 2026

Sobre lo ocurrido, habitantes de la demarcación compartieron distintos videos en redes sociales, en los que se puede ver que el nivel del agua habría superado el metro de altura.

En las grabaciones también se logra ver que las anegaciones en distintas vialidades provocaron que algunos autos terminaran varados y negocios quedaran prácticamente bajo el agua.

#Reportando🌊 | ¡Los rápidos de #Ecatepec! Así tras fuerte tormenta. 🔴



⚠️ La corriente de agua y basura arrastra con fuerza en la entrada del puente vehicular de Av. Camino a San Andrés, Col. Hank González, afectando el tránsito. ¡Evite la zona!



📷: Noticias Tulpetlac Ostor. pic.twitter.com/iruECBjcLt — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 14, 2026

Mexibús suspendió por 2 horas el servicio debido a inundaciones en Ecatepec

Debido a las fuertes tormentas que provocaron severas inundaciones en diversas vialidades de Ecatepec, el sistema de transporte público del Estado de México, Mexibús, suspendió su servicio.

En particular, el Mexibús comunicó por medio de un mensaje en redes que debido a las anegaciones detuvo el recorrido de las unidades de la Línea 4 en el circuito UMB- Nuevo Laredo.

Mexibús suspendió su servicio en Ecatepec por lluvias e inundaciones (@MexiBus_4/X)

En su publicación, destacó que se tomó la decisión de suspender el servicio por el “nivel de inundación en diferentes puntos del corredor” que recorre la Vía Morelos.

Minutos antes de las 19:00 horas, el Mexibús publicó otro mensaje en el que destacó que el servicio en el ramal señalado ya se había reanudado en su totalidad.