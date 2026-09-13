El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo 13 de septiembre habrá lluvias de fuertes a intensas en distintos estados de México, debido al monzón mexicano, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 39.
Además, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, con temperaturas máximas de hasta 45 grados Celsius en algunas regiones.
Pronóstico del clima por estado hoy 13 de septiembre
De acuerdo con el pronóstico del SMN, los estados de la República tendrán este clima para hoy 13 de septiembre:
- Aguascalientes: lluvias fuertes de 25 a 50 mm y temperaturas de 30 a 35 grados
- Baja California: lluvias aisladas y temperaturas de hasta 45 grados en el noreste
- Baja California Sur: chubascos y temperaturas máximas de 35 a 40 grados
- Campeche: chubascos y temperaturas de 35 a 40 grados
- Chiapas: lluvias intensas de 75 a 150 mm y temperaturas de 35 a 40 grados
- Chihuahua: lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm, y temperaturas de hasta 45 grados en el noreste
- Ciudad de México: chubascos, posibles descargas eléctricas y temperaturas de 25 a 27 grados
- Coahuila: lluvias fuertes y temperaturas de 35 a 40 grados
- Colima: lluvias fuertes y temperaturas de 35 a 40 grados
- Durango: lluvias muy fuertes y temperaturas de 35 a 40 grados
- Estado de México: lluvias fuertes, principalmente en el centro y suroeste, con temperaturas de 30 a 35 grados
- Guanajuato: lluvias fuertes y temperaturas de 30 a 35 grados
- Guerrero: lluvias muy fuertes y temperaturas de 35 a 40 grados
- Hidalgo: lluvias fuertes y temperaturas de 35 a 40 grados
- Jalisco: lluvias muy fuertes y temperaturas de hasta 35 a 40 grados
- Michoacán: lluvias muy fuertes y temperaturas de 35 a 40 grados
- Morelos: chubascos y temperaturas de hasta 35 a 40 grados
- Nayarit: lluvias intensas de 75 a 150 mm y temperaturas de 35 a 40 grados
- Nuevo León: chubascos y temperaturas de hasta 45 grados en el este
- Oaxaca: lluvias intensas y temperaturas de 35 a 40 grados
- Puebla: lluvias muy fuertes y temperaturas de 35 a 40 grados
- Querétaro: chubascos y temperaturas de hasta 35 grados
- Quintana Roo: chubascos y temperaturas de 35 a 40 grados
- San Luis Potosí: lluvias fuertes y temperaturas de 35 a 40 grados
- Sinaloa: lluvias intensas y temperaturas de hasta 45 grados; persiste la onda de calor
- Sonora: lluvias fuertes y temperaturas de hasta 45 grados
- Tabasco: lluvias muy fuertes y temperaturas de 35 a 40 grados
- Tamaulipas: lluvias fuertes y temperaturas de hasta 45 grados en el oeste
- Tlaxcala: chubascos y temperaturas de 0 a 5 grados en zonas montañosas durante la mañana
- Veracruz: lluvias intensas, principalmente en el sur, y temperaturas de 35 a 40 grados
- Yucatán: lluvias fuertes y temperaturas de 35 a 40 grados
- Zacatecas: lluvias fuertes y temperaturas de 30 a 35 grados
El SMN advirtió que las lluvias fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, inundaciones y aumento en los niveles de ríos y arroyos.
También se esperan rachas de viento que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.