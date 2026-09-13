El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo 13 de septiembre habrá lluvias de fuertes a intensas en distintos estados de México, debido al monzón mexicano, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 39.

Además, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte del país, con temperaturas máximas de hasta 45 grados Celsius en algunas regiones.

Pronóstico del clima por estado hoy 13 de septiembre

De acuerdo con el pronóstico del SMN, los estados de la República tendrán este clima para hoy 13 de septiembre:

Aguascalientes: lluvias fuertes de 25 a 50 mm y temperaturas de 30 a 35 grados

Baja California: lluvias aisladas y temperaturas de hasta 45 grados en el noreste

Baja California Sur: chubascos y temperaturas máximas de 35 a 40 grados

Campeche: chubascos y temperaturas de 35 a 40 grados

Chiapas: lluvias intensas de 75 a 150 mm y temperaturas de 35 a 40 grados

Chihuahua: lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm, y temperaturas de hasta 45 grados en el noreste

Ciudad de México: chubascos, posibles descargas eléctricas y temperaturas de 25 a 27 grados

Coahuila: lluvias fuertes y temperaturas de 35 a 40 grados

Colima: lluvias fuertes y temperaturas de 35 a 40 grados

Durango: lluvias muy fuertes y temperaturas de 35 a 40 grados

Estado de México: lluvias fuertes, principalmente en el centro y suroeste, con temperaturas de 30 a 35 grados

Guanajuato: lluvias fuertes y temperaturas de 30 a 35 grados

Guerrero: lluvias muy fuertes y temperaturas de 35 a 40 grados

Hidalgo: lluvias fuertes y temperaturas de 35 a 40 grados

Jalisco: lluvias muy fuertes y temperaturas de hasta 35 a 40 grados

Michoacán: lluvias muy fuertes y temperaturas de 35 a 40 grados

Morelos: chubascos y temperaturas de hasta 35 a 40 grados

Nayarit: lluvias intensas de 75 a 150 mm y temperaturas de 35 a 40 grados

Nuevo León: chubascos y temperaturas de hasta 45 grados en el este

Oaxaca: lluvias intensas y temperaturas de 35 a 40 grados

Puebla: lluvias muy fuertes y temperaturas de 35 a 40 grados

Querétaro: chubascos y temperaturas de hasta 35 grados

Quintana Roo: chubascos y temperaturas de 35 a 40 grados

San Luis Potosí: lluvias fuertes y temperaturas de 35 a 40 grados

Sinaloa: lluvias intensas y temperaturas de hasta 45 grados; persiste la onda de calor

Sonora: lluvias fuertes y temperaturas de hasta 45 grados

Tabasco: lluvias muy fuertes y temperaturas de 35 a 40 grados

Tamaulipas: lluvias fuertes y temperaturas de hasta 45 grados en el oeste

Tlaxcala: chubascos y temperaturas de 0 a 5 grados en zonas montañosas durante la mañana

Veracruz: lluvias intensas, principalmente en el sur, y temperaturas de 35 a 40 grados

Yucatán: lluvias fuertes y temperaturas de 35 a 40 grados

Zacatecas: lluvias fuertes y temperaturas de 30 a 35 grados

Clima en México 13 de septiembre (Conagua)

El SMN advirtió que las lluvias fuertes e intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, inundaciones y aumento en los niveles de ríos y arroyos.

También se esperan rachas de viento que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.