La tarde de este miércoles 6 de agosto, tuvo lugar un horrible accidente de tren, que dejó varios muertos en Irapuato, Guanajuato; esto fue lo que dijo Ferromex (Ferrocarril Mexicano) sobre lo ocurrido.

La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, señaló que se llevarán a cabo investigaciones, además de que buscó a Ferromex para que diera explicaciones y respuestas, debido a lo atípico del accidente del tren.

Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García expresó sus condolencias ante los muertos que dejó el accidente de tren, y adelantó las acciones de Ferromex, independiente de las investigaciones.

Accidente de tren en Irapuato dejó varios muertos y heridos: locomotora venía a gran velocidad según testigos

Seis muertos y dos heridos fue el saldo que dejó el accidente de tren en Irapuato, de una locomotora propiedad de Ferromex, en el cruce de Paseo Irapuato y Lázaro Cárdenas en la colonia 1ro de Mayo, Guanajuato.

Acorde con lo señalado, el tren se llevó un automóvil de manera inicial, sin embargo, metros adelante, en el cruce con Primero de Mayo se habría llevado tres vehículos más, entre ellos una motocicleta.

Del primer choque que provocó el tren, tres personas murieron y una resultó herida, sin embargo, los otros vehículos reportaron igualmente tres muertos y un herido, tal como confirmaron las autoridades de Irapuato.

Los testigos de la escena describieron que se desprendió la locomotora del convoy que iba a alta velocidad, lo que ocasionó que los vehículos avanzaran con la creencia de que el tren de Ferromex ya había terminado de pasar.

En imágenes de redes sociales y acorde con los mismos testigos, los vehículos quedaron cubiertos de sangre, además de un cuerpo que terminó decapitado en medio de la vialidad de Irapuato.

Asimismo, algunos automovilistas persiguieron al conductor del tren para evitar que se diera a la fuga, por lo cual terminó frenando en el Fraccionamiento Horizontes, en donde la locomotora se impactó.

Accidente de tren en Irapuato que dejó varios muertos: Locomotora arrolló vehículos al desprenderse (Redes sociales)

Ferromex: Pronunciamiento ante el accidente de tren en Irapuato que dejó varios muertos

Tras lo sucedido y debido a que uno de sus trenes se vio involucrado, Ferromex compartió un comunicado en el que lamentó el accidente en Irapuato y anunció la investigación en conjunto para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, Ferromex confirmó que una locomotora se habría separado del convoy, lo que provocó el accidente en Irapuato, a donde se trasladaron especialistas de la empresa, para atender a las personas involucradas.

Ferromex finalizó su comunicado mencionando que se mantendrá en contacto con las autoridades de Irapuato, Guanajuato y de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, además de que se revisará la caja negra del tren.

Aunque no lo mencionó, Libia Dennise García compartió en sus redes sociales que Ferromex cubrirá tanto los gastos funerarios como hospitalarios de todas las víctimas del accidente de Irapuato.

Mientras que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario también se pronunció al respecto y señaló la investigación para esclarecer lo ocurrido en Irapuato y determinar las sanciones correspondientes.