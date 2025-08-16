¿Qué pasó en la México-Querétaro? La noche del viernes 15 de agosto se registró un accidente en Jorobas del que autoridades informaron que dejó un saldo de al menos 20 heridos.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el incidente vial que tuvo lugar a la altura de Santa Teresa, Huehuetoca, fue protagonizado por un autobús de pasajeros de la empresa AVM.

Pero, ¿por qué se registró el accidente en Jorobas, sobre la autopista México-Querétaro que dejó un saldo de al menos 20 heridos? Te contamos lo que se sabe en torno a los hechos.

¿Qué pasó en la México-Querétaro? Autobús sufrió un accidente en Jorobas

Un saldo de al menos 20 heridos, fue el que dejó un accidente en Jorobas, sobre la autopista en la México-Querétaro, que se registró durante la noche del viernes 15 de agosto.

Sobre los hechos, la información indica que el accidente que protagonizó un autobús de pasajeros, se suscitó en inmediaciones de la carretera Tula-Jorobas, a la altura de la comunidad de Santa Teresa.

El parte de las autoridades que atendieron los hechos establece que la unidad de transporte público se estaba dirigiendo al fraccionamiento Quma–La Toscana, en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo.

Sin embargo, sufrió una volcadura debido a que de acuerdo con versiones preliminares, el conductor intentó esquivar un camión de carga del que se afirma, estaba varado a mitad de la carretera.

Derivado de la maniobra fallida, el autobús de la empresa AVM con placas de circulación A-52790-A, terminó totalmente volcado, con las llantas hacia arriba, en inmediaciones de la empresa WEG.

Por el accidente en la México-Querétaro, la circulación de la autopista se vio afectada por varias horas, pues se llevó a cabo un cierre parcial de la vía con dirección a la Ciudad de México.

Cierre de circulación en la México-Querétaro (Especial)

¿Qué pasó en la México-Querétaro? Volcadura de autobús dejó al menos 20 heridos

Debido a la volcadura del autobús sobre la autopista México-Querétaro durante la noche del viernes 15 de agosto, autoridades y servicios de emergencia se trasladaron hasta el lugar de los hechos.

Los reportes señalan que hasta el sitio se trasladaron rescatistas de Protección Civil y bomberos de Tepejí del Río, Atotonilco de Tula, Hidalgo, así como del municipio de Huehuetoca, Estado de México.

En el sitio, los servicios de emergencia se movilizaron para sacar del autobús de pasajeros que volcó a las personas que se transportaban en él, de las que se indica, al menos 20 resultaron heridas.

Al valorar la gravedad de las lesiones que sufrieron, los rescatistas ordenaron el traslado de todos a diferentes hospitales, pues se reporta que fueron llevados a estos nosocomios:

Hospital General de Tula de Allende

Hospital del IMSS de Tepeji del Río

Hospital de Lomas Verdes, en Naucalpan de Juárez

Hospital Magdalena de las Salinas, de la alcaldía de Gustavo A. Madero

Asimismo, versiones preliminares establecen que del total de personas afectadas por el accidente en Jorobas, siete sufrieron lesiones de gravedad, pues habrían quedado prensadas dentro del autobús.