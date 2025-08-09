La mañana de hoy sábado 9 de agosto, una conductora ebria provocó dos choques y atropelló a un peatón mientras circulaba sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con lo indicado en los reportes, el accidente vial que fue ocasionada por una conductora ebria, tuvo lugar en Paseo de la Reforma, a la altura de la Avenida Morelos.

De la misma forma, la información que se ha difundido refiere que la responsable de los hechos provocó dos choques y atropelló a una persona, luego de lo cual intentó huir del sitio.

Conductora ebria provocó dos choques y atropelló a un peatón en Paseo de la Reforma

Luego de que provocó dos choques y atropelló a una persona, una conductora ebria fue detenida por las autoridades de la CDMX mientras intentaba huir del lugar de los hechos.

Sobre lo ocurrido, se informa que la mujer que estaba bajo los efectos del alcohol y se trasladaba en una camioneta de alta gama, circulaba a exceso de velocidad sobre Paseo de la Reforma.

Al llegar al cruce con la Avenida Morelos, se indica, la conductora ebria chocó con una primer automóvil, tras lo cual maniobró con la intención de darse a la fuga al pasarse el alto.

Debido a lo anterior, la responsable de los hechos se impactó contra un segundo vehículo, por lo que buscó escapar una vez más del lugar y en su camino atropelló a un peatón.

Derivado de ello y ante el caos que provocó la conductora ebria, otros dos automovilistas que avanzaban sobre el mismo cruce de Paseo de la Reforma y Avenida Morelos chocaron de frente.

07:52 #PrecauciónVial | Afectada la circulación en Av. Paseo de la Reforma al Oriente a la altura de Av. Morelos, por labor de servicios de emergencia. #AlternativaVial Av. Insurgentes. pic.twitter.com/cluWzpxyxr — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 9, 2025

Conductora ebria fue detenida tras provoca choques y atropellar un peatón

Minutos después de que la conductora ebria provocó los dos choques y atropelló a una persona sobre la Avenida Paseo de la Reforma, servicios de emergencia se trasladaron hasta el lugar de los hechos.

En el sitio, paramédicos atendieron a las personas que resultaron lesionadas, siendo el peatón que fue atropellado quien sufrió las heridas más graves y por lo que fue llevado a un hospital.

En tanto, se asegura que la conductora ebria que ocasionó el caos en el punto, fue detenida y trasladada a la agencia del Ministerio Público donde se definirá su situación jurídica.

Por el aparatoso incidente, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMx, personal de bomberos y paramédicos llegaron al sitio para realizar las acciones que corresponden.

Dadas las maniobras de atención y remoción de los automóviles y limpieza del asfalto que se vieron involucrados en los choques, se procedió con el cierre de la circulación de Paseo de la Reforma.