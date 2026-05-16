Un bebé de 5 meses de edad, fue abandonado por el presunto padre al interior de de un taxi de app que circulaba en calles del municipio de Ecatepec, en el Estado de México.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, el menor de edad presentaba signos de negligencia, falta de alimentación, deshidratación y presunta suciedad acumulada durante varios días.

Por el caso, el DIF inició los protocolos legales para resguardar al menor y aunque el supuesto padre reapareció para reclamar al bebé, no acreditó su filiación dado que no tenía registro del menor.

Bebé con signos de negligencia, fue abandonado en taxi de app en Ecatepec

Elementos de la policía municipal de Ecatepec atendieron el llamado de un conductor de un taxi de app, quien reportó que un sujeto en motocicleta dejó abandonado a un bebé dentro de su unidad.

El hecho ocurrió alrededor de las once de la mañana del 15 de mayo, cuando el conductor circulaba por calles de la colonia Héroes Primera Sección y ofreció un servicio de traslado solicitado por el individuo.

De acuerdo con el operador, el motociclista pidió que llevara al bebé en el automóvil y él los seguiría hasta el destino, sin embargo, en medio del tráfico aprovechó un espacio para darse a la fuga.

Abandonan a un bebé (Unsplash)

Ante ello, el conductor pidió apoyo de la policía municipal, instancia que recibió al menor en sus instalaciones, donde se verificó que presentaba hambre, deshidratación y suciedad acumulada.

Posteriormente, el menor fue entregado al DIF estatal, institución que se encargó de iniciar protocolos de resguardo, atención médica y búsqueda de familiares que pudieran acreditar su filiación legal.

Sin embargo, en las labores de seguimiento inmediato a cargo de las autoridades locales, se confirmó que el bebé carece de registro legal, por lo que las indagatorias siguen en curso y el menor permanece en resguardo.

Presunto padre quiso reclamar al bebé tras abandonarlo

Por el caso del bebé abandonado en un taxi de app, el director operativo de la Policía de Ecatepec, Edmundo Esquivel, informó que iniciaron todos los procedimientos y protocolos correspondientes.

Sobre los hechos, reveló que tras poner en resguardo al menor, se presentó ante el MP el sujeto que lo abandonó y dijo ser su padre, sin embargo, no acreditó consanguinidad ni registro oficial.

Policía de Ecatepec (cortesía )

Como parte de las indagatorias, se localizó una credencial identificada, a partir de la cual las autoridades de Ecatepec establecieron coordinación con el grupo especializado JIADIF en Ciudad de México.

Por medio de duchas acciones, se logró ubicar a una mujer que dijo ser abuela, por lo que está en marcha un procedimiento legal para la posible entrega, sin embargo, el menor sigue protegido por el DIF.