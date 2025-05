Otro bebé recién nacido fue abandonado dentro de una bolsa de plástico, ahora calles de Ciudad Azteca, municipio de Ecatepec, Estado de México.

Ello se da luego de que otro bebé fue abandonado en un baño público de avenida Centenario en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, dos días atrás.

El tema de bebes abandonados ha llamado más la atención y sigue causado indignación luego del caso de un recién nacido en que fue abandonado en una bolsa de plástico azul en Tultitlán, Estado de México, or su padre en febrero pasado.

El mencionado bebé abandonado en Ciudad Azteca en realidad es una niña que fue encontrada abandonada en una bolsa de plástico negra la noche del jueves 22 de mayo en las calles Cegor y Bulevar de los Aztecas, de Ciudad Azteca.

Esta bolsa se encontró bajo un arbusto y fueron vecinos los que alertaron del hallazgo a policías del Sector 19 de la policía municipal de Ecatepec.

Mamá de Lucio, papá del bebé abandonado en Tultitlán, pidió no ser linchada

Vecinos que ya la habían cubierto con una sudadera la entregaron a las autoridades quienes la llevaron al Hospital José María Rodriguez.

La bebé tiene custodia policial en el hospital, donde se encuentra con pronóstico reservado pues fue encontrada con hipotermia.

Por esos hechos hay una denuncia por el delito de abandono de incapaz, como sucedió en el caso del abandono del bebé en Tultitlán en febrero pasado.

El portal Siete24 Noticias publicó que el 15 de mayo el bebé abandonado en una bolsa de plástico en Tultitlán, Estado de México, en febrero pasado, al fin pudo ser cargado por su abuela Dulha Utrera.

La abuela dijo que seguirá haciendo gestiones para que lleve los apellidos de la familia y que se llame Mateo (que significa regalo de dios), aunque por el momento en el DIF lo han nombrado Matías.

Esta terminal te lleva a las joyas del Caribe y no tiene los problemas del Aeropuerto de Cancún

Cancún no es el único destino en problemas, en Bacalar ya están preocupados por este ‘ataque’ a los hoteles

El 15 de mayo Dulha Utrera ya pudo cargar a su nieto pues acusó que anteriormente solo la dejaron verlo un día antes de que fiera dado de alta del ISSSTE.

El niño sigue a cargo del DIF Edomex como lo ordenó un juez en el Estado de México y se encuentra en el Centro de Asistencia Social Temporal Infantil ‘Mónica Pretelini de Peña’, de Toluca, Estado de México.

“Al final bonito, fue my bonito cargarlo y saber que estaba bien y que está perfecto a su edad…. Al cargarlo me dio muchísima emoción, no podía dejar de llorar…”

Dulha Utrera. Abuela de bebé abandonado en Tultitlán