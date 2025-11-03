Acorde con el vicefiscal de Sinaloa, tras hallazgo de un barco con menores en el Golfo de California, en Topolobampo, se investiga trata de personas y explotación laboral.

“Se inició la carpeta de investigación por posible, por un hecho sea constituido de trata en la modalidad de explotación laboral, pero le digo, es muy aventurado” Vicefiscal de Sinaloa

El pasado 30 de octubre, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa dio a conocer que se rescataron a 28 personas, 23 menores originarios de Chiapas, entre los 14 y 17 años, acorde con la Secretaría de Marina.

Conforme avanzan en las investigaciones, se reveló que los menores viajaban con destino a Baja California Sur para realizar trabajos, por lo que se menciona también la explotación laboral en el caso.

Fiscalía de Sinaloa investiga trata de personas tras hallazgo de barco con menores en el Golfo de México

El vicefiscal de la zona norte de Sinaloa, Jesús Arnoldo Serrano dio a conocer que se mantiene una carpeta de investigación por el barco con menores, bajo el presunto delito de trata de personas.

Aunque señaló que es pronta la investigación para afirmarlo, la carpeta está bajo dichas condiciones, trata de personas por explotación laboral, sin embargo todavía buscarán agotar todas las líneas.

Asimismo afirmó que los menores encontrados en el barco están en calidad de víctimas, además de que se siguieron todos los protocolos incluso con los mayores, quienes ya rindieron su declaración.

De momento, se descartó la línea de investigación de reclutamiento forzado, ya que como señaló el DIF de Ahome, Sinaloa, los menores y los 5 mayores nunca estuvieron secuestrados.

Barco con menores hallado en Sinaloa (Semar)

Por su parte, se mantiene coordinación con el gobierno de Chiapas y al momento del hallazgo se había identificado a cuatro de los mayores de edad que llegaron en el barco con menores.