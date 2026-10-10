El último trimestre de 2026 concentra gastos relacionados con el Día de Muertos, las temporadas de descuentos, los viajes, los regalos y las celebraciones decembrinas.

Para evitar que estos compromisos afecten las finanzas familiares al comenzar 2027, especialistas de Duxi Finanzas recomiendan anticipar los desembolsos y establecer límites de gasto.

De acuerdo con la información citada por la empresa, durante las recientes Fiestas Patrias el gasto promedio por hogar rondó los 3 mil pesos, mientras que una ofrenda tradicional de Día de Muertos puede representar un desembolso promedio de 2 mil 135 pesos, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Ante este panorama, Fernando Belderrain, gerente comercial de Duxi Finanzas, señaló que planear con anticipación permite establecer prioridades y determinar cuánto se puede gastar o financiar sin comprometer los ingresos de las siguientes quincenas.

Los gastos de fin de año no llegan por sorpresa. Anticiparlos permite tomar decisiones con calma, definir prioridades y entender cuánto podemos gastar o financiar sin comprometer las quincenas siguientes. Fernando Belderrain, gerente comercial de Duxi Finanzas.

Duxi Finanzas comparte cinco claves para organizar los gastos de fin de año

La empresa recomienda tomar en cuenta cinco medidas para organizar el presupuesto durante los últimos meses del año y evitar que las celebraciones generen presiones financieras posteriores.

Anticipar los gastos previsibles. El primer paso consiste en identificar cuánto dinero se necesitará para celebraciones, regalos, viajes, comidas y compras de temporada. Establecer un presupuesto para cada celebración. Definir un monto máximo antes de comenzar las compras ayuda a evitar desembolsos impulsivos. Revisar la capacidad de pago antes de solicitar un crédito. En lugar de concentrarse en cuánto dinero puede prestar una institución, Duxi Finanzas recomienda calcular cuánto se puede pagar sin comprometer los ingresos de los próximos meses. Proteger el efectivo disponible. La planeación también implica decidir qué gastos pueden cubrirse con recursos propios y cuándo podría ser conveniente distribuir un desembolso mediante financiamiento. Verificar la institución y las condiciones del préstamo. Antes de compartir datos personales o aceptar un crédito, se recomienda comprobar que la entidad esté registrada y revisar cuidadosamente sus condiciones.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) recomienda consultar el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) para verificar la información de las instituciones financieras.

Duxi Finanzas recomienda planear el crédito para evitar presiones en 2027

Duxi Finanzas informó que ofrece préstamos personales de hasta 30 mil pesos, sujetos a evaluación y elegibilidad, mediante un proceso digital. La empresa señala que opera en México a través de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (SOFOM ENR), y que reporta el comportamiento de pago a sociedades de información crediticia.

La compañía plantea que el financiamiento debe formar parte de una decisión planeada y no convertirse en una respuesta a gastos que no se contemplaron en el presupuesto.

Celebrar hoy no debería significar comprometer las quincenas de mañana. La clave está en anticipar los gastos, proteger la liquidez y entender cuánto podemos pagar. Para nosotros, eso es finanzas con criterio: usar el crédito como parte de una decisión planeada, no como una respuesta a la urgencia. Fernando Belderrain, gerente comercial de Duxi Finanzas.

La recomendación central es organizar desde ahora los gastos previsibles, establecer límites de compra y evaluar cualquier crédito con base en la capacidad real de pago, para llegar al inicio de 2027 con mayor control de las finanzas personales.