En Sinaloa, padres de un alumno fueron detenidos por dejar una corona fúnebre en colegio de Culiacán; la amenaza fue por inconformidad con las reglas de la institución.

El pasado 31 de agosto, en pleno regreso a clases, fue encontrado un mensaje intimidatorio junto a una corona fúnebre en el Colegio Inglés de Durango, campus Culiacán.

Tras el hallazgo se presentó la denuncia por parte de los padres de familia, quienes exigieron que se verificaran las instalaciones para descartar peligro contra los estudiantes.

Padres de un alumno son detenidos por dejar corona fúnebre en colegio de Culiacán

Benito y María fueron detenidos, identificados como padres de un alumno y los responsables de dejar una amenaza con corona fúnebre en colegio de Culiacán.

De acuerdo con medios locales, los padres del alumno fueron detenidos el reciente jueves 17 de septiembre, con la imputación de amenazas y daños dolosos.

Los detenidos ya fueron presentados ante el Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, aunque podrían quedar libres por el tipo de delitos.

La detención de los padres del alumno -no identificado- se logró tras dar seguimiento mediante las cámaras de seguridad del colegio y del C4, así como negocios en alrededores.

Dos detenidos por dejar corona fúnebre en colegio de Culiacán (Especial)

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre la detención de los padres; sin embargo, se presume que el móvil fue por inconformidad con las reglas del colegio .

Los detalles se revelaron durante su audiencia inicial este viernes 18 de septiembre en el centro de Justicia Penal Acusatoria y Oral de Aguaruto.

¿Qué pasó en Colegio Inglés de Durango? Hallaron corona fúnebre en pleno regreso a clases

“Aquí va a tronar ALV” es la pinta y amenaza que habrían dejado los padres del alumno en el Colegio Inglés de Durango, junto a una corona fúnebre, el 31 de agosto.

Tras el hallazgo de la corona fúnebre, los padres de familia del Colegio Inglés de Durango en Culiacán exigieron seguridad, por lo que elementos policiales realizaron diversos rondines.

La corona fúnebre provocó ausentismo en el colegio de Culiacán, como informó la secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado, Gloria Imelda Félix.