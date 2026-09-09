La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que durante la noche del martes 8 de septiembre de 2026 se registraron hechos violentos en distintos puntos de Culiacán, entre ellos detonaciones de arma de fuego y un vehículo incendiado.

Los primeros reportes en Sinaloa comenzaron alrededor de las 19:30 horas y movilizaron a las autoridades que integran el Grupo Interinstitucional, quienes desplegaron personal en las zonas señaladas para atender las situaciones de inseguridad.

Se registran hechos violentos en Culiacán, Sinaloa (@sspsinaloa1 / X)

¿Qué hechos violentos se reportaron en Culiacán?

De acuerdo con Seguridad Pública de Sinaloa, se registraron detonaciones de arma de fuego en la avenida Patria y México 68 en Culiacán; en la colonia Chapultepec también fue reportado un automóvil incendiado.

Asimismo, en el sector Gustavo Díaz Ordaz se reportaron detonaciones de arma de fuego después del robo de un vehículo.

Ante estos hechos violentos en Culiacán, las autoridades solicitaron a la población evitar las zonas donde se registraron los incidentes y no acercarse a los lugares donde se desplegaron los elementos de seguridad.

Se registran hechos violentos en Culiacán, Sinaloa (@sspsinaloa1 / X)

Horas después, Seguridad Pública de Sinaloa informó que los reportes de inseguridad ya se encontraban controlados y que las autoridades mantenían presencia y vigilancia en los sectores señalados.

Hasta el momento, no se habían recibido nuevos reportes a los números de emergencia relacionados con otros hechos de inseguridad.

La dependencia pidió a la ciudadanía atender las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada únicamente mediante los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.