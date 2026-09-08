Omar García Harfuch informó sobre la detención de varios generadores de violencia en Culiacán, Sinaloa, luego de un ataque contra elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El operativo de seguridad se dio sobre la carretera federal México 15 cuando agentes de la SSPC fueron atacados por sujetos armados. Detuvieron a cuatro personas y ningún elemento resultó lesionado.

Capturan en Culiacán generadores de violencia tras ataque contra la SSPC

Autoridades federales detuvieron este martes 8 de septiembre a cuatro generadores de violencia que operaban en Culiacán, Sinaloa, luego de un ataque registrado contra elementos de la SSPC.

A través de redes sociales, el secretario Omar García Harfuch dio a conocer que, tras la agresión, se desplegaron acciones de investigación y seguridad para identificar y detener a los responsables.

Detienen a generadores de violencia de Culiacán tras ataque a SSPC (Captura de pantalla)

Omar García Harfuch detalló que los cuatro detenidos, además de ser generadores de violencia en Culiacán y sus alrededores, están relacionados con el delito de robo de un vehículo en Estados Unidos.

La detención de estas cuatro personas también dejó el aseguramiento de:

Tres armas de fuego

30 cargadores

502 cartuchos

Cinco chalecos balísticos

Dos pecheras

Artefactos metálicos ponchallantas

Vehículo con placas de Texas con reporte de robo

Con estas acciones, la SSPC busca continuar debilitando a las células delictivas que operan en Sinaloa y avanzar en la detención de personas consideradas objetivos prioritarios.