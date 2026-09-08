Detienen a generadores de violencia de Culiacán tras ataque a SSPC

Omar García Harfuch informó sobre la detención de varios generadores de violencia en Culiacán, Sinaloa, luego de un ataque contra elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El operativo de seguridad se dio sobre la carretera federal México 15 cuando agentes de la SSPC fueron atacados por sujetos armados. Detuvieron a cuatro personas y ningún elemento resultó lesionado.
Capturan en Culiacán generadores de violencia tras ataque contra la SSPC
Autoridades federales detuvieron este martes 8 de septiembre a cuatro generadores de violencia que operaban en Culiacán, Sinaloa, luego de un ataque registrado contra elementos de la SSPC.
A través de redes sociales, el secretario Omar García Harfuch dio a conocer que, tras la agresión, se desplegaron acciones de investigación y seguridad para identificar y detener a los responsables.
Omar García Harfuch detalló que los cuatro detenidos, además de ser generadores de violencia en Culiacán y sus alrededores, están relacionados con el delito de robo de un vehículo en Estados Unidos.
La detención de estas cuatro personas también dejó el aseguramiento de:
- Tres armas de fuego
- 30 cargadores
- 502 cartuchos
- Cinco chalecos balísticos
- Dos pecheras
- Artefactos metálicos ponchallantas
- Vehículo con placas de Texas con reporte de robo
Con estas acciones, la SSPC busca continuar debilitando a las células delictivas que operan en Sinaloa y avanzar en la detención de personas consideradas objetivos prioritarios.