El líder criminal que es ubicado como el segundo al mando en el Cártel de los Beltrán Leyva, Pedro Inzunza “el Sagitario”, se quedará en prisión preventiva por decisión de un juez.

Lo anterior debido a que el impartidor de justicia ordenó la medida cautelar al calificar como legal la detención, por su presunta participación en el delito de posesión de armas de fuego.

Juez ordenó prisión preventiva contra Pedro Inzunza “el Sagitario” y otros 3 sujetos

El 31 de diciembre de 2025, elementos de la Marina, Sedena, SSPC y la FGR, desplegaron un operativo coordinado en Culiacán, Sinaloa, que derivó en la captura de 4 personas:

Pedro Inzunza Noriega alias El Sagitario o El Señor de la Silla

Miguel Ángel Nava Solís

Gaudencio Nieves López

Juan Ramón Wong

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades, los detenidos formaban parte de la estructura criminal del grupo delictivo que es conocido como el Cártel de los Beltrán Leyva.

En seguimiento al caso, el 5 de enero de 2026, se celebró la audiencia inicial en contra de los sujetos, en la cual un juez calificó como legal las detenciones y ordenó que se queden en prisión preventiva.

La determinación se emitió luego de que la defensa de los imputados, solicitó la duplicidad del término constitucional, ante lo cual el juez dictó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

Pedro Inzunza Noriega “el Sagitario” (Especial)

¿Quién es Pedro Inzunza “el Sagitario”?

El sujeto señalado como cabecilla del Cártel de los Beltrán Leyva, Pedro Inzunza “el Sagitario”, se encontraba bajo la mira de autoridades tanto de México como de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo acusa de ser el responsable de coordinar el tráfico de drogas sintéticas y tradicionales como fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína.

Por tales actividades relacionadas con sus operaciones junto a Fausto Isidro Meza, las autoridades estadounidenses le atribuyen delitos graves y cargos criminales como los siguientes:

Narcoterrorismo

Lavado de dinero

Narcotráfico

Por las acusaciones que también pesan en su contra en México, un juez otorgó una orden de cateo que se cumplimentó el 31 de diciembre, en el que aseguraron armas de fuego y diversas cantidades de droga.

Tras concretarse la captura de Pedro Inzunza “el Sagitario” y otros 3 miembros de la red criminal, fueron ingresados internos en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, Altiplano.