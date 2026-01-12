La Embajada de Estados Unidos en México informó de las boyas colocadas en el Río Bravo con las que amplió las barreras físicas para impedir la migración.

“El muro en la frontera sur no está solo en tierra. Si intentas cruzar el Río Bravo, encontrarás barreras flotantes y vigilancia constante. Cada milla de la frontera está reforzada para detener cruces ilegales entre puertos de entrada. Regresa. No pongas tu vida en riesgo. Serás detenido y deportado. #NiLoIntentes” Embajada de Estados Unidos en México

En un mensaje en redes sociales señaló que el muro no solo está en tierra sino en el Río Bravo, además de la vigilancia constante.

Ante ello, la Embajada de Estados Unidos en México pidió no poner en riesgo la vida o de lo contrario serán detenidos y deportados quienes lo intenten.

Estados Unidos amplía el muro flotante en el Río Bravo

Cabe recordar que el actual reforzamiento de las boyas flotantes en el Río Bravo inició el pasado 7 de enero de 2026 con una extensión de más de 800 kilómetros.

La colocación sobre el Río Bravo tiene colindancia con una parte del estado de Coahuila, en México, y Texas, por el otro lado.

De acuerdo con autoridades de Estados Unidos, son una continuación del proyecto iniciado en 2023 y ahora está financiado por el plan fiscal de Donald Trump a nivel federal.

Advierten que muro flotante en el Río Bravo sigue siendo peligroso

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, advirtió que este muro flotante es peligroso, por lo que no deben arriesgar sus vidas.

El único cambio es que su diseño es de rodillos en lugar de “bolas” pero tiene el mismo objetivo de combatir el trasiego de drogas y el tráfico de personas.

Los rodillos color naranja tienen un diámetro de entre 1.2 y 1.4 metros.