Una verdadera polémica se desató en redes sociales luego de que Miriam Cano, alcaldesa de San Quintín por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), llamara “perros” a quienes la criticaron como “rata”.

Todo se originó cuando un usuario comentó la palabra “ratas” en una publicación de Miriam Cano en Facebook, en la que aparecía la alcaldesa junto a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

El hecho ha provocado polémica en redes sociales, pues mientras unos apoyaron la reacción de Miriam Cano, otros criticaron que haya ofendido a un ciudadano mientras ostenta una posición de poder en Morena.

En medio de la ola de críticas contra Miriam Cano, la alcaldesa se justificó diciendo que llamó “perros” a sus críticos porque “a toda acción hay una reacción”, refiriéndose a los comentarios que la insultan.

Incluso, señaló que ella no suele responder a quienes la critican, pero que en este caso se vio en la necesidad de devolver el insulto porque en la foto aparecía la gobernadora Marina del Pilar.

“Yo no contesto cuando dicen algo en contra mía, pero cuando lo dicen en contra de la doctora Claudia (Sheinbaum) o lo dicen en contra de la gobernadora, pues obviamente que hay una reacción” Miriam Cano

A su explicación, Miriam Cano añadió que ella no llamó “perro” a la persona que las había criticado, pues señaló que sólo dijo una generalidad como pudo haber dicho “leones” o “gatos”.

Sobre esta explicación, la joven que confrontó a Miriam Cano por llamar “perros” a ciudadanos dijo que la alcaldesa solo “demostró que el cargo que lidera le queda muy largo”.