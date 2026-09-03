El Servicio de Administración Tributaria (SAT) bloqueó a 2 mil 205 empresas para combatir el huachicol fiscal, en atención a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un comunicado oficial, la dependencia informó que entre octubre de 2024 y agosto de 2026 se suspendió la emisión de facturas a empresas comercializadoras que vendían huachicol.

Con estas medidas, el SAT ratifica su compromiso de combatir la evasión y elusión fiscal, así como el delito de huachicol, que figuran en la agenda de seguridad de Claudia Sheinbaum.

SAT en combate al huachicol fiscal (SAT )

Claudia Sheinbaum destaca trabajos del SAT en combate al huachicol fiscal

En un periodo de 22 meses, el SAT canceló la capacidad para emitir facturas a 2 mil 205 gasolineras e intermediarios que comercializaban combustible de manera ilegal.

Momentos antes, durante La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum elogió al SAT por su labor en el combate a la evasión fiscal y el uso de comprobantes fiscales falsos.

“El SAT ha hecho un gran trabajo, la verdad, para evitar todo eso, aunque todavía hay que decir que existe este delito, y el SAT está permanentemente combatiendo a las factureras, ya sea por combustibles o por otros productos que, en realidad, no comercian nada”. Claudia Sheinbaum

De igual forma, Claudia Sheinbaum destacó el desempeño de las autoridades aduaneras en la aplicación de medidas para frenar el tráfico ilegal de combustibles.

“Por eso se revocaron muchos de los permisos y se intervinieron recintos fiscales donde se encontró que no cumplían con las disposiciones normativas”, concluyó.

trabajos del SAT en combate al huachicol fiscal (Cortesía)

Huachicol ha dejado millonarias pérdidas a México

El huachicol fiscal de combustibles acumuló desde 2019 hasta mediados de 2026 alrededor de 935 millones de barriles de gasolina y diésel ingresados a México sin pagar impuestos.

Según expertos, esta situación significó un quebranto de más de 730 mil millones de pesos a la economía mexicana.