La confianza constituye uno de los principales activos de las organizaciones que trabajan por el bienestar social, particularmente cuando administran recursos destinados a atender necesidades de comunidades vulnerables.

Bajo esta premisa, Corporativo Kosmos impulsa, a través de su brazo social, la adopción de mecanismos que contribuyan a garantizar una gestión responsable, transparente y orientada a resultados.

Como parte de ese compromiso, la Fundación Pablo Landsmanas (FPL) obtuvo la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia (AIT), otorgada por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), distinción que reconoce a las organizaciones de la sociedad civil que acreditan el cumplimiento de estándares relacionados con su estructura organizacional, operación y rendición de cuentas.

Dicho reconocimiento adquiere relevancia en un sector donde la profesionalización y la confianza pública son elementos fundamentales para fortalecer la colaboración entre instituciones, empresas, donantes y organizaciones sociales.

En ese sentido, la AIT contempla una evaluación de 21 indicadores distribuidos en dos dimensiones: institucionalidad y transparencia.

La primera considera aspectos como identidad organizacional, gobernanza, planeación estratégica, gestión de riesgos y modelos de intervención; mientras que la segunda examina el cumplimiento jurídico y normativo, la administración de donativos, las condiciones laborales, la rendición de cuentas y la sostenibilidad financiera.

Para la FPL, obtener tal acreditación representó un ejercicio de revisión y documentación de sus políticas, procedimientos y sistemas de gestión.

Asimismo, implicó demostrar el cumplimiento de sus objetivos sociales y aportar evidencia sobre los resultados de los programas que desarrolla en colaboración con otras instituciones.

Al respecto, el director general de Corporativo Kosmos, Jack Landsmanas Stern, destacó que la confianza de los aliados y organizaciones participantes requiere tanto resultados tangibles como procesos transparentes que permitan conocer el destino y la administración de los apoyos.

Desde esa perspectiva, la acreditación no solamente representa una distinción institucional, sino también una herramienta para fortalecer las condiciones de colaboración y ampliar el alcance de las iniciativas sociales impulsadas por FPL.

Corporativo Kosmos y el fortalecimiento de la acción social

La institucionalidad adquiere una dimensión especialmente relevante cuando se considera el alcance de las actividades de la FPL.

Desde su creación en 2016, dicha organización ha donado más de 40 millones de comidas y actualmente distribuye cerca de 550 mil raciones mensuales mediante una red de más de 125 organizaciones sociales en México.

Los resultados de su operación también se reflejan en alianzas estratégicas para atender necesidades alimentarias.

Entre enero y septiembre de 2026, por ejemplo, la FPL en colaboración con el Banco de Alimentos AMA, donó más de 334 mil kilogramos de alimentos, que representaron más de 36 mil apoyos para familias en situación de vulnerabilidad.

Su intervención también comprende ámbitos como la salud, la educación y el desarrollo comunitario; de ahí que, entre sus proyectos destaca el fortalecimiento de la infraestructura odontológica de Centro SUMA, iniciativa que contribuirá a brindar más de 12 mil atenciones especializadas a niñas, niños y adolescentes con labio y paladar hendido.

En este contexto, Corporativo Kosmos encuentra en la profesionalización de su fundación una vía para respaldar la continuidad de los proyectos, fortalecer sus alianzas y contribuir a que los recursos destinados a la atención social se administren bajo criterios verificables.

Finalmente, la obtención de la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia reafirma así la importancia que tiene para la Fundación Pablo Landsmanas y el conglomerado mexicano consolidar procesos de gestión responsables, con mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.