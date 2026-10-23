La organización World Vision México presentó su Estrategia Nacional WASH 2026-2030, con la que busca ampliar el acceso al agua, el saneamiento y la higiene en hogares, escuelas y espacios comunitarios.

World Vision México sostuvo que el acceso al agua segura continúa siendo un desafío para miles de familias en México, especialmente en comunidades rurales donde las brechas en los servicios básicos afectan la salud y el desarrollo de la niñez.

La iniciativa contempla infraestructura adaptada a las necesidades locales, fortalecimiento de capacidades comunitarias, gestión responsable del agua, protección de los ecosistemas y promoción de hábitos de higiene. También incluye acciones para restablecer estos servicios durante emergencias y desastres.

El objetivo es impulsar soluciones sostenibles que protejan la salud, fortalezcan la resiliencia de las comunidades y mejoren las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Brechas de acceso al agua en México: las comunidades rurales enfrentan mayores retos

De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, del INEGI, la cobertura de agua entubada en las viviendas alcanzaba 96.1 por ciento a nivel nacional. Sin embargo, existían diferencias entre las zonas urbanas, donde llegaba a 98 por ciento, y las rurales, con 89.1 por ciento.

Las desigualdades también se reflejaban en estados como Chiapas y Oaxaca, que registraban coberturas de 50.8 y 50.5 por ciento, respectivamente.

A estos desafíos se suma la presión sobre los recursos hídricos. En la Región Hidrológico-Administrativa XIII, Aguas del Valle de México, el grado de presión sobre el agua alcanzaba 128.7 por ciento, indicador que refleja que las extracciones superan la disponibilidad de agua renovable de la región.

Frente a estas condiciones, World Vision México plantea que las soluciones deben ir más allá de construir infraestructura. La organización busca fortalecer las capacidades de las comunidades para administrar y conservar el agua, así como promover su uso sostenible y proteger las fuentes del recurso.

Estrategia WASH 2026-2030: tres objetivos para ampliar el acceso al agua

La Estrategia Nacional WASH 2026-2030 se sustenta en la plataforma regional Aqua Nexus de World Vision, orientada a fortalecer, conectar y ampliar el impacto de los proyectos de agua, saneamiento e higiene en América Latina y el Caribe.

El plan contempla tres objetivos prioritarios:

Mejorar las condiciones de escuelas y espacios comunitarios mediante soluciones adaptadas a cada entorno.

Contribuir al restablecimiento de los servicios de agua, saneamiento e higiene durante emergencias y crisis humanitarias.

Fortalecer la gestión comunitaria del agua junto con la protección de los ecosistemas.

Para avanzar en estos objetivos, la organización World Vision México busca colaborar con empresas, instituciones públicas, academia y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de ampliar el alcance de sus intervenciones y movilizar recursos.

Garantizar el acceso al agua segura, el saneamiento y la higiene es fundamental para proteger la salud, el bienestar y el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Los resultados alcanzados durante estos 13 años nos muestran que trabajar de la mano con las comunidades y sumar esfuerzos con empresas, instituciones públicas y sociedad civil es clave para desarrollar soluciones sostenibles. Con nuestra Estrategia WASH 2026-2030 buscamos fortalecer estas alianzas y ampliar nuestro impacto para que más niñas, niños y familias tengan acceso a estos servicios esenciales. Mario Valdez Guzmán, director nacional de World Vision México

World Vision México benefició a más de 672 mil niñas, niños y sus familias

Entre 2013 y 2025, World Vision México benefició a 672 mil 962 niñas, niños y sus familias mediante proyectos de acceso al agua segura, saneamiento y prácticas de higiene. Las intervenciones se desarrollaron en comunidades de Chiapas, Guerrero, Estado de México, Oaxaca y Veracruz, entre otras zonas de atención.

Durante este periodo, la organización reportó la instalación de

3 mil 925 sistemas de cosecha de agua de lluvia.

837 sanitarios secos

558 rehabilitaciones de fuentes de agua

180 estaciones de lavado de manos

142 equipos de tratamiento de agua.

También impulsó soluciones de bombeo, incluidas tecnologías fotovoltaicas, y sistemas de distribución para acercar el recurso a las comunidades.

Estas acciones contribuyeron a mejorar las condiciones de acceso al agua en 13 mil 259 hogares, 380 centros educativos, 35 albergues y 20 espacios comunitarios.

De acuerdo con los resultados reportados por la organización, 520 mil 478 personas se beneficiaron del acceso al agua, 36 mil 296 de servicios de saneamiento y 68 mil 567 de acciones para mejorar sus hábitos de higiene.

La meta hacia 2030: beneficiar a más de 270 mil personas

Como parte de sus objetivos para 2030, World Vision México busca beneficiar a más de 270 mil personas mediante soluciones sostenibles de agua, saneamiento e higiene, con especial atención a las comunidades más vulnerables y a los efectos del cambio climático.

El plan contempla la instalación y rehabilitación de infraestructura, incluidos 150 centros educativos y más de 100 espacios comunitarios, con una inversión superior a los 7 millones de dólares.

La organización World Vision México busca que estas acciones contribuyan a consolidar comunidades más saludables, resilientes y preparadas ante los efectos del cambio climático, mediante alianzas estratégicas que permitan ampliar el acceso a servicios esenciales para la niñez y sus familias.