Por la desaparición del productor Eduardo Ochoa, familiares, amigos y agricultores cerraron este 21 de marzo la autopista Colima-Manzanillo en ambos sentidos, al ingreso a Tecomán.

Esto como protesta para exigir la localización con vida del productor de plátano Eduardo Ochoa, quien de acuerdo con la denuncia fue privado de su libertad cerca de la comunidad de Callejones, Tecomán.

Agricultores protestan por la desaparición de productor Eduardo Ochoa

Ante la falta de resultados para la localización de Eduardo Ochoa conocido como “Edy”, familiares, amigos y agricultores realizaron un bloqueo en la autopista Colima-Manzanillo.

🚨 La desaparición del productor agrícola Eduardo Ochoa en Colima provocó manifestaciones de familiares, amigos y productores 🚜, quienes exigen su localización con vida y acciones inmediatas ⚠️.#FórmulaNoticias con Michelle Rivera (@michelleriveraa). pic.twitter.com/bQ8WR0MP88 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 21, 2026

Desde la mañana, trabajadores del campo apoyados con maquinaria cerraron ambos sentidos de la autopista a la altura del ingreso a Tecomán.

Esto con el objetivo de exigir a las autoridades la localización con vida del productor Eduardo Ochoa .

Los manifestantes exigieron la intervención inmediata de las autoridades, así como acciones concretas para dar con el paradero del productor.

No es la primera manifestación y es que un día antes lo hicieron en la entrada de Tecomán para visibilizar el caso, aunque en ese momento evitaron bloquear la vialidad.

Ante la falta de resultados, este sábado las protestas escalaron con el cierre carretero, lo que generó afectaciones a la circulación en la región.

Tras horas de bloqueo, alrededor de las 15 horas se reportó que los manifestantes liberaron la autopista Colima-Manzanillo.

Esta es la ficha de búsqueda del productor Eduardo Ochoa

El 14 de marzo, la Fiscalía estatal recibió la denuncia de la desaparición de Eduardo Ochoa y la Comisión de Búsqueda emitió la fecha correspondiente.

Esta es la información compartida en la ficha de búsqueda de Eduardo Ochoa:

Edad: 48 años

Mide: 1.76 metros

Tez: morena clara

Ojos: pequeños y color café oscuro

Cabello: corto y color castaño

Cara: Ovalada

Nariz: Grande

No se especifica alguna seña particular y la vestimenta que portaba al momento de su desaparición.

Familiares denunciaron que Eduardo Ochoa fue privado de la libertad el pasado 13 de marzo luego de que varios sujetos se lo llevaran por la fuerza y desde entonces se desconoce su paradero.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado, sin que hasta ahora se hayan reportado avances oficiales.

Hasta el momento no han pedido un rescate por Eduardo Ochoa, por lo que se cree que no se trata de un secuestro.

Eduardo Ochoa es reconocido en la comunidad de Cerro de Ortega por su labor agrícola.