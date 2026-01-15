La estrategia de vigilancia aérea y terrestre implementada por el gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, permitió frustrar el robo de una unidad de carga en la zona de la Central de Abasto.

Con la consigna de que “en Puebla la impunidad no tiene cabida”, las autoridades estatales mantienen acciones coordinadas para proteger el patrimonio y la tranquilidad de las familias poblanas.

Operativo “Puebla Segura” frustra robo de tráiler en la Central de Abasto

Tras el reporte del ilícito, se activó de inmediato el operativo “Puebla Segura”, lo que permitió la recuperación del tráiler robado y la detención del presunto responsable en tiempo récord.

Gracias a la eficacia del binomio tierra-aire, la unidad fue ubicada desde el aire apenas minutos después del robo, lo que permitió a las fuerzas terrestres cerrar las vías de escape.

El implicado no tuvo oportunidad de evadir a las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata (FERI) de la Policía Estatal, en coordinación con elementos de la Policía Municipal.

El gobernador Alejandro Armenta afirmó que su administración no permitirá omisiones en el combate a la delincuencia.

Estamos combatiendo el delito de frente. Esta detención demuestra que nuestra tecnología y nuestros elementos están listos para actuar al instante. En Puebla, quien la hace, la paga; no vamos a descansar hasta que cada poblano se sienta seguro. Alejandro Armenta

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, destacó que esta operación refleja la coordinación permanente con la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.