El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo un llamado a la población a cuidar la salud de los riñones mediante acciones de prevención y detección oportuna, en el marco del Día Mundial del Riñón, que se conmemora el 12 de marzo.

El Instituto recordó que cuenta con estrategias como PrevenIMSS y los Centros de Atención a la Diabetes (CADIMSS), donde equipos multidisciplinarios brindan atención integral y detectan de forma temprana complicaciones como la enfermedad renal.

IMSS detectó 2.3 millones de derechohabientes con enfermedad renal

El doctor Juan José Salazar González, coordinador de Programas Médicos en la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel, informó que durante 2025 se detectaron alrededor de 2.3 millones de derechohabientes con algún grado de enfermedad renal en el primer nivel de atención.

De este total, cerca de 85 mil personas requieren tratamiento mediante diálisis peritoneal o hemodiálisis, lo que refuerza la importancia de fortalecer las medidas preventivas y los chequeos médicos oportunos.

Entre los principales factores de riesgo destacan diabetes, hipertensión arterial, obesidad y antecedentes familiares de enfermedad renal.

También influyen el consumo excesivo de bebidas azucaradas y el uso indiscriminado de medicamentos, como analgésicos, antiinflamatorios o algunos antibióticos.

IMSS recomienda hábitos para prevenir enfermedades renales

El especialista del IMSS señaló que la prevención y el autocuidado con acciones sencillas pueden ayudar a proteger la salud renal.

Entre las recomendaciones destacan:

Mantener una alimentación equilibrada, rica en frutas y verduras

Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, grasas y harinas refinadas

Beber suficiente agua para favorecer la función de los riñones

Asimismo, realizar actividad física de manera regular y mantener un peso saludable contribuyen a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedad renal.

También se recomienda evitar la automedicación, especialmente el uso frecuente de analgésicos y antiinflamatorios sin supervisión médica.

En personas con diabetes o hipertensión, es fundamental acudir a revisiones médicas periódicas para detectar oportunamente cualquier alteración en la función renal.

Síntomas de alerta y opciones de tratamiento en el IMSS

El doctor Salazar González explicó que uno de los mayores retos de la enfermedad renal es que en sus primeras etapas suele ser asintomática, por lo que muchas personas desconocen que presentan daño en los riñones.

Cuando los síntomas aparecen, pueden incluir cansancio, debilidad, hinchazón en piernas o rostro, cambios en la orina, anemia, alteraciones óseas o comezón en la piel, lo que generalmente indica que el padecimiento se encuentra en fases más avanzadas.

La detección temprana se realiza mediante estudios de laboratorio, como la medición de creatinina en sangre y análisis de orina para identificar la presencia de proteínas.

El especialista destacó que el IMSS ofrece todas las modalidades terapéuticas para la enfermedad renal crónica, desde tratamiento médico en etapas tempranas hasta diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal, considerado la mejor opción en casos de insuficiencia renal terminal.

IMSS llama a prevenir enfermedad renal en el Día Mundial del Riñón (Cortesía)

Finalmente, recordó que el lema del Día Mundial del Riñón 2026 es “Salud renal para todos. Cuidando a la gente y protegiendo el planeta”, con el objetivo de generar conciencia sobre el cuidado de estos órganos.

La enfermedad renal crónica podría convertirse en la quinta causa de muerte a nivel mundial hacia 2040, por lo que la prevención y el diagnóstico oportuno son fundamentales.