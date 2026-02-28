Ante más de 20 mil personas reunidas en Culiacán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio el banderazo de inicio para la construcción del nuevo Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una obra que fortalecerá la infraestructura de salud en Sinaloa y ampliará la atención para más de 762 mil derechohabientes.

Durante su mensaje en Culiacán, la mandataria federal aseguró que el estado no está solo y reiteró el compromiso de su gobierno de regresar para inaugurar el nosocomio una vez concluido. El proyecto contempla una inversión de 2 mil 568.8 millones de pesos y será desarrollado por ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Nuevo Hospital Regional del IMSS en Culiacán tendrá 395 camas y 48 especialidades

El Hospital Regional de Especialidades del IMSS contará con 395 camas, de las cuales 216 serán censables y 179 no censables. Las áreas de hospitalización incluirán servicios de cirugía, ginecobstetricia, medicina interna y pediatría.

Más de 762 mil derechohabientes serán beneficiados con el nuevo hospital en Culiacán (cortesía)

Además, contará con 40 consultorios de especialidades y 12 quirófanos, de los cuales nueve serán centrales, dos ambulatorios y uno de tococirugía, y unidades de cuidados intensivos.

Entre los servicios contemplados se encuentra:

Medicina física y rehabilitación

Quimioterapia

Clínica del dolor

Hemodiálisis con 30 máquinas

Tres salas de endoscopía

Laboratorio

Centro de toma de muestras

Imagenología

Radioterapia

Área de urgencias

Farmacia

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, subrayó que el hospital incorporará equipamiento inédito en la entidad, como un acelerador lineal, un litotriptor para el tratamiento de cálculos renales sin cirugía, la primera Unidad de Rehabilitación Cardiaca en el estado y una plataforma con helipuerto.

Asimismo, adelantó que la plantilla estará integrada por 2 mil 540 trabajadores, lo que lo convertirá en el segundo hospital más grande de Sinaloa, pero con mayor capacidad resolutiva.

Por su parte, Sheinbaum Pardo recordó que este año iniciará el proceso de credencialización para el Servicio Universal de Salud, con el propósito de que la población pueda atenderse en el IMSS, IMSS Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Al evento asistió el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien reconoció el respaldo federal en temas de seguridad, campo y programas sociales. La presidenta aprovechó su gira para entregar becas Benito Juárez en Mazatlán, apoyos de Programas para el Bienestar en San Ignacio y anunciar la creación de 20 Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”.

Finalmente, Claudia Sheinbaum reiteró que en la relación con Estados Unidos se mantiene firme el principio de soberanía nacional, al tiempo que destacó la vocación productiva de Sinaloa, al que calificó como un estado trabajador y fundamental para el desarrollo del país.