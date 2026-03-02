Zoé Robledo, titular el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) compartió que en febrero se rompió récord con el número de afiliados, es decir, empleos formales.

Asimismo, explicó en la conferencia del pueblo con Claudia Sheinbaum, que al momento son 22.5 millones de trabajadores que tienen IMSS.

IMSS tiene nuevo récord en afiliados de febrero; ya son 22.5 millones dados de alta

En la conferencia del pueblo del 2 de marzo con Claudia Sheinbaum, el titular del IMSS informó sobre lo obtenido en afiliaciones durante el mes de febrero 2026.

Zoé Robledo señaló que se rompió récord con el número de afiliaciones que se lograron en el IMSS, detallando que hubo 157 mil 882 nuevos empleos, siendo un incremento de 0.4% con respecto al mismo lapso, pero en el año anterior.

Asimismo, explicó que en información preliminar se estima que el IMSS tiene -al cierre de febrero- 22.5 millones de afiliados totales. Sin embargo, apuntó que esta cifra puede aumentar una vez que se tengan los datos de los trabajadores en plataformas digitales, siendo que la presentada corresponde al “empleo tradicional”.

Por otra parte, argumentó que debido al número de nuevos afiliados al IMSS durante febrero, la cifra del total de dados de alta también es un récord para el sistema de salud.

Reporte de afiliados al IMSS en febrero. (Tomada de video/@gobiernodemexico)

Zoé Robledo hizo hincapié en que los nuevos empleos que se están formando, son “bien pagados”, pues tienen una cotización base de 665.6 pesos diarios, siendo un aumento de 7.4 por ciento en los últimos 12 meses, “es el más alto del que se tiene registro”, subrayó.

IMSS reporta incremento en la generación de empleos formales

Además del reporte que Zoé Robledo dio sobre el empleo en febrero, también señaló las cifras sobre el crecimiento del empleo formal en México.

En los dos primeros meses que inició el 2026, el IMSS reportó la creación de 217 mil 299 nuevos puestos de empleo, lo que se traduce en un incremento del uno por ciento en la tasa anual.