El diputado Eruviel Ávila Villegas, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, destacó que los recursos generados por universidades a través de convenios con la iniciativa privada deben permanecer en las propias instituciones para fortalecer su desarrollo.

Comisión de Ciencia avala que universidades conserven recursos de investigación

La Comisión aprobó por unanimidad un dictamen para reformar la ley y permitir que universidades, instituciones de educación superior y centros públicos de investigación conserven los ingresos que obtienen mediante proyectos tecnológicos y de investigación con empresas.

Actualmente, estos recursos deben ser transferidos a la federación, pese a que son generados por el trabajo académico.

El legislador señaló que esta reforma permitirá que los recursos se utilicen directamente en las escuelas, por ejemplo, para la compra de computadoras, equipo tecnológico y becas, lo que fortalecerá las capacidades educativas y científicas.

Diputados aprueban dictamen para que universidades retengan ingresos por investigación. (Cortesía )

Como ejemplo, mencionó que instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional pueden celebrar convenios con empresas como Samsung para desarrollar tecnología, cobrar por esos servicios de forma transparente y, actualmente, transferir esos ingresos a la Tesorería.

Con la reforma, dichos recursos podrán quedarse en las instituciones para impulsar el desarrollo científico y tecnológico en beneficio de las y los estudiantes.

La iniciativa fue promovida también por las diputadas Laura Cristina Márquez Alcalá y Aremy Velazco Bautista, y contó con el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en la Comisión durante su octava reunión ordinaria.