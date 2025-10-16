Con drones cargados con bombas fue que la unidad antisecuestros de Baja California fue atacada la tarde del 15 de octubre de 2025

“Ningún ataque detendrá el trabajo de investigación ni el compromiso con la justicia”. María ElMaría Elena Andrade Ramírez, titular de la FGE.

La Fiscalía de Baja California califica el ataque con drones a la unidad antisecuestros como un acto por acciones contra el crimen organizado.

María Elena Andrade Ramírez, tiular de la Fiscalía General del Estado de Baja California. (Facebook/fgebaja)

Fiscalía de Baja California confirma primer ataque con drones en la unidad antisecuestros

La fiscal general María Elena Andrade Ramírez confirmó que la unidad antisecuestros ubicada en la colonia Playas de Tijuana fue atacada con drones la tarde del 15 de octubre de 2025, marcando el primer ataque de este tipo registrado en Baja California.

De acuerdo con Andrade Ramírez, los drones lanzaron tres bombas caseras fabricadas con botellas de plástico rellenas de clavos, balines y fragmentos metálicos. La Unidad Antibombas detalló que uno de los explosivos no detonó y fue recuperado sin incidentes mayores.

En cuanto a los daños materiales, los explosivos provocaron afectaciones en vidrios y carrocerías de tres vehículos particulares y uno oficial, sin reportarse personas lesionadas.

La fiscal general destacó que se investigan los hechos para identificar a los responsables y reforzar la seguridad de las instalaciones ante el uso creciente de tecnologías como drones para cometer ataques.

Fiscalía de Baja California habla del ataque con drones a la unidad antisecuestros. (Facebook/fgebaja)

Fiscalía de Baja California argumenta ataque con drones por detención al crimen organizado

María Elena Andrade Ramírez, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que el ataque con drones a la unidad antisecuestros se puede deber a las recientes detenciones que hicieron.

Recordó que en Baja California han implementado acciones que han llevado a la detención de miembros y líderes del crimen organizado, por eso cree que a esto podría deberse.

Sin embargo, señaló que tienen videos de cámaras de seguridad de los drones que bombardearon la unidad antisecuestros que ya están en la carpeta de investigación y apuntó que los que circulan en redes sociales son falsos.