Coca-Cola presentó sus resultados del tercer semestre y reportó la disminución de ventas en México, que serían consecuencia de la desaceleración económica que se vive en el país.

De acuerdo con el comunicado, Coca-Cola logró buenos resultados “a pesar de enfrentar un entorno desafiante” y reveló que en México se ha disminuido el volumen de consumo.

Coca Cola vende menos refresco en México. (James Yarema / Unsplash)

Coca-Cola disminuye ventas en México a causa de la desaceleración económica

Ian Craig, director general de Coca-Cola FEMSA, comentó que durante este tercer trimestre de ventas tuvieron una “mejora gradual”, sin embargo, se notó una disminución en México.

El director de Coca-Cola reconoció que en México se vive una desaceleración económica, que se “traduce en un menor consumo”, pero que logró mitigar controlando gastos.

Por otra parte, Ian Craig comentó que el 2025 ha sido “más difícil de lo esperado” en términos de rentabilidad, por lo que se seguirá trabajando en su capacidad de adaptarse a “condiciones operativas desafiantes”.

Entre los desafíos que enfrenta Coca-Cola está el “aumento al impuesto a las bebidas en México”, pero Ian Craig confían que tienen un modelo de crecimiento sostenible con el que sobresaldrá la empresa.