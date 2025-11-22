Antonio Attolini, diputado local en el Congreso de Coahuila, convirtió su informe legislativo del pasado 20 de noviembre en un show de lucha libre, al que asistieron alrededor de mil personas, según la información.

El diputado Antonio Attolini justificó el show de lucha libre diciendo que este representaba todo lo que el pueblo de Coahuila ha tenido que afrontar, luchar y resistir en la búsqueda de la transformación del estado.

Antonio Attolini (Twitter @AntonioAttolini)

Antonio Attolini convoca a show de lucha libre en Coahuila para dar su informe legislativo

Antonio Attolini, de Morena, convirtió su informe legislativo en un show de lucha libre, que consistió en cuatro peleas y la estelar la protagonizó el propio diputado junto a otros luchadores, quienes terminaron derrotados.

El diputado Antonio Attolini se lanzó desde la tercera cuerda para derribar a los contrincantes y al levantarse comenzó a lanzar gritos de victoria: “ganó el pueblo” “ganó la cuarta transformación”, dijo en repetidas ocasiones.

A través de redes sociales, Antonio Attolini compartió videos del evento junto a la leyenda: “¡En la vida hay que ser aventado!”, e hizo referencia a Román Cepeda, alcalde de Torreón, señalado por desvío de fondos públicos.

Antonio Attolini desata críticas por convertir su informe legislativo en show de lucha libre en Coahuila

El show de Antonio Attolini fue fuertemente criticado pues en lugar de dar un informe legislativo de resultados, “ofreció acrobacias” y un “espectáculo ridículo” lo que, según las redes, habría faltado el respeto a la gente.