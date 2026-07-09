La Dirección de Atención Ciudadana de Torreón mantiene activo su protocolo de actuación inmediata para auxiliar a la población durante la temporada de lluvias, como parte del operativo coordinado por la Dirección de Protección Civil.

El objetivo de estas acciones es garantizar una respuesta oportuna ante posibles afectaciones derivadas de fenómenos climatológicos y reducir riesgos para la población.

Atención Ciudadana activa canales de reporte las 24 horas

El director de Atención Ciudadana, Cristian López Chávez, informó que cuando existe un aviso preventivo de la Conagua o se presenta una precipitación intensa de manera inesperada, se pone en operación permanente el Call Center de la línea 073 y el Chat Bot del Agente Max para recibir y canalizar reportes ciudadanos.

Las solicitudes más frecuentes están relacionadas con árboles y ramas caídas, afectaciones en transformadores de la Comisión Federal de Electricidad y anegaciones en distintos sectores de la ciudad, las cuales son atendidas y canalizadas a las dependencias correspondientes.

La Dirección de Atención Ciudadana de Torreón mantiene activo su protocolo de respuesta inmediata ante lluvias. (cortesía)

Refuerzan acciones preventivas por instrucción del alcalde

El director de Atención Ciudadana, Cristian López Chávez, informó que por instrucción del alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, es fortalecer las medidas preventivas y la atención inmediata a la ciudadanía durante los eventos de lluvia.

Para ello, participan de manera coordinada áreas como Obras Públicas, Tránsito y Vialidad, el SIMV, SIMAS Torreón, Seguridad Pública y Servicios Públicos, entre otras dependencias municipales.

Exhortan a reportar situaciones de riesgo a través de los canales oficiales

El director de Atención Ciudadana, Cristian López Chávez, invitó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y utilizar el WhatsApp del Agente Max para reportar incidencias o situaciones de riesgo.

Asimismo, pidió atender las recomendaciones emitidas por la Dirección de Protección Civil y consultar los avisos relacionados con cierres de vialidades o acciones implementadas durante las contingencias, con el propósito de salvaguardar la integridad de las familias torreonenses.